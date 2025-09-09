Jelenleg is tart a nyomozás két vármegyénkben elkövetett pedofília ügyében

Január 22-én látott napvilágot az ügy, melyben egy 24 éves Balaton-parti férfit, kihallgattak és őrizetbe vették gyermekprostitúció kihasználása, szexuális visszaélés és gyermekpornográfia bűntettek miatt. A gyanúsított 2022. január és 2024 decembere között többször létesített szexuális kapcsolatot 13–16 éves fiatalokkal. Ezekre az aktusokra a férfi lakásában és autójában került sor, ellenszolgáltatásként alkalmanként több tízezer forintot fizetett áldozatainak. Az elkövető intim felvételeket küldött alkalmi partnereinek, és kért is tőlük – írta meg annak idején a police.hu.

Gyermekpornográfia bűntett és kábítószer birtoklása miatt folytatott eljárást a Várpalotai Rendőrkapitányság egy 25 éves környékbeli lakossal szemben

Fotó: police.hu

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai január 20-án fogták el a 24 éves elkövetőt, majd előállították és kihallgatták. Őrizetbe vették, és a nyomozók kezdeményezték letartóztatását. Nagy Judit rendőrségi szóvivő lapunknak azt nyilatkozta az ügyben jelenleg is tart a nyomozás.

Gyermekpornográfia: társkeresőre töltötte fel meztelen gyerekek képeit

Július 28-án osztotta meg a police.hu, hogy gyermekpornográfia bűntett és kábítószer birtoklása miatt folytatott eljárást a Várpalotai Rendőrkapitányság egy 25 éves környékbeli lakossal szemben. A férfi az elmúlt időszakban egy társkereső platformra gyermekpornográf felvételeket töltött fel, és a többi felhasználó számára hozzáférhetővé tette. Az egyenruhások 2025. július 25-én kora reggel otthonában elfogták, majd előállították. A tőle lefoglalt telefonban is találtak meztelen gyermekekről fotókat és videókat. A droggyorsteszt is pozitív értéket mutatott nála. A nyomozók őrizetbe vétele mellett kihallgatták, és kezdeményezték a letartóztatását. Nagy Judit rendőrségi szóvivő az üggyel kapcsolatban azt nyilatkozta még folyik a nyomozás és a rendőrök előterjesztették letartóztatásának meghosszabbítását.

Makai Gábor klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta korábban arról beszélt a Magyar Nemzetnek, hogy az ilyen beteges gondolatokkal küzdő emberek általában tisztában vannak azzal, hogy amit tesznek vagy tennének, az büntetendő, úgyhogy titkolják a szexuális érdeklődésüket és maguk is rejtőzködnek. A pedofilok manipulációval igyekeznek elérni a kötődést. Gyakran anonim módon, az online térben próbálják behálózni kiszemelt áldozataikat, akikben igyekeznek egyfajta (hamis) biztonságérzetet keltetni. Ez időnként sikerül is nekik, mivel egy gyereknek alapvetően eszébe sem jut, hogy a másik ember szexuálisan közeledne hozzá. A szakember szerint azt, hogy egy beteg gondolatokkal élő felnőtt kerül a környezetükbe, nem lehet kiszűrni, kiszúrni, mivel a pedofília nem egy hangulatzavar, az éretlen személyiségzavar pedig senkinek sincs ráírva az arcára. Ugyanakkor egy gyereken észre lehet venni azt, ha ilyen támadás áldozatává vált.

Ennek egy másik, rosszabb szintje, amikor az illető nem áll meg a szexuális fantáziálásnál, hanem elkezdi a körülötte lévő gyerekeket manipulálni. A gyerek megvezethető, becsapható. A gyerekek naivak, kevésbé látnak át helyzeteket és vonnak le ezekből következtetéseket, mint egy felnőtt. De az a gyerek még kiszolgáltatottabb helyzetben van, akit egy olyan ember környékez meg, akihez érzelmi kötődése van, mert valamelyik rokona vagy a családja ismerőse az illető

– tette hozzá a szakember.