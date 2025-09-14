A Balatonba dobta áldozata testrészeit a darabolós gyilkos

1958 nyarán a Balaton környékén olyan gyilkosság történt, amely az egész országot sokkolta. Az eset áldozata egy fiatal lány volt, a holttestet feldarabolták és különböző helyszíneken találták meg a darabokat. A történet háttere és a pszichológiai körülmények máig titkokat rejtenek.

Tótpál Jolán, a gyilkosság áldozata.

Forrás: cinegore.net

A gyilkosság háttere

Dr. S. Frigyes Budapesten végezte az orvosi egyetemet, majd különböző kórházakban dolgozott. Első feleségével Nógrádverőcére költözött, ám néhány év múlva elváltak. Második felesége, F. Anna Rudabányáról származott, így Frigyes a borsodi településre költözött. Az asszonynak korábbi házasságából már volt egy lánya, Tótpál Jolán, Annának a férfival közösen pedig egy fiuk született 1950-ben.

A problémák akkor kezdődtek, amikor Jolán elkezdett nőiesedni és nevelőapjának megakadt rajta a szeme – a két fél viszonya elindult, ami az 1950-es évek Magyarországán is óriási botránynak számított. A rosszindulatú pletykák elkerülése érdekében S. Frigyes és Tótpál Jolán előbb Nagykanizsára, majd Pacsára költözött.

Az a bizonyos nyár

1958. július 29-én az orvos megölte nevelt lányát, majd feldarabolta a testet. A maradványokat gondosan összekötözte jellegzetes csomóval, amelyet csak az orvosok alkalmaztak az Angyalföldi Zsinórgyárból származó fonallal. A részeket a kannába helyezte, és két nappal később a Fiat Topolinóval együtt lehajította a Balatonba.

Augusztus 4-én K. Jenőné Balatonberényben találta meg a bádogkannát, amelyben rothadó húsdarabok voltak. Eleinte lóhúsnak vélték, de a körorvos megállapította, hogy emberi maradványok, melyek ugyanahhoz a női testhez tartoznak.

Három nappal később, augusztus 7-én Budapesten, a Marx téri Tejvendéglő előtti nyilvános WC-ből előkerült egy levágott női kézfej Közért feliratos zacskóban, amely megerősítette a balatoni gyilkossággal való kapcsolatot.

Dr. S. Frigyes orvosi táskája a házkutatáskor.

Forrás: cinegore.net

Nyomozás és bizonyítékok

A nyomozók Balatonberényt és környékét, valamint a tó vízfelületét és medrét hálókkal és a honvédség segítségével átfésülték, további testrészt azonban nem találtak. A nyomozást Somogy, Veszprém és Zala megyére is kiterjesztették. Augusztus 16-án négy tanú jelentkezett, akik egy Fiat Topolinót láttak a parton, ami végül S. Frigyeshez vezette a hatóságokat.