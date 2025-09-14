46 perce
A Balatonba dobta áldozata testrészeit a darabolós gyilkos
1958 nyarán a Balaton partján brutális gyilkosság történt, amely sokakat megrémített. A gyilkosság részletei és az elkövető háttere a mai napig sok kérdést vet fel.
1958 nyarán a Balaton környékén olyan gyilkosság történt, amely az egész országot sokkolta. Az eset áldozata egy fiatal lány volt, a holttestet feldarabolták és különböző helyszíneken találták meg a darabokat. A történet háttere és a pszichológiai körülmények máig titkokat rejtenek.
A gyilkosság háttere
Dr. S. Frigyes Budapesten végezte az orvosi egyetemet, majd különböző kórházakban dolgozott. Első feleségével Nógrádverőcére költözött, ám néhány év múlva elváltak. Második felesége, F. Anna Rudabányáról származott, így Frigyes a borsodi településre költözött. Az asszonynak korábbi házasságából már volt egy lánya, Tótpál Jolán, Annának a férfival közösen pedig egy fiuk született 1950-ben.
A problémák akkor kezdődtek, amikor Jolán elkezdett nőiesedni és nevelőapjának megakadt rajta a szeme – a két fél viszonya elindult, ami az 1950-es évek Magyarországán is óriási botránynak számított. A rosszindulatú pletykák elkerülése érdekében S. Frigyes és Tótpál Jolán előbb Nagykanizsára, majd Pacsára költözött.
Az a bizonyos nyár
1958. július 29-én az orvos megölte nevelt lányát, majd feldarabolta a testet. A maradványokat gondosan összekötözte jellegzetes csomóval, amelyet csak az orvosok alkalmaztak az Angyalföldi Zsinórgyárból származó fonallal. A részeket a kannába helyezte, és két nappal később a Fiat Topolinóval együtt lehajította a Balatonba.
Augusztus 4-én K. Jenőné Balatonberényben találta meg a bádogkannát, amelyben rothadó húsdarabok voltak. Eleinte lóhúsnak vélték, de a körorvos megállapította, hogy emberi maradványok, melyek ugyanahhoz a női testhez tartoznak.
Három nappal később, augusztus 7-én Budapesten, a Marx téri Tejvendéglő előtti nyilvános WC-ből előkerült egy levágott női kézfej Közért feliratos zacskóban, amely megerősítette a balatoni gyilkossággal való kapcsolatot.
Nyomozás és bizonyítékok
A nyomozók Balatonberényt és környékét, valamint a tó vízfelületét és medrét hálókkal és a honvédség segítségével átfésülték, további testrészt azonban nem találtak. A nyomozást Somogy, Veszprém és Zala megyére is kiterjesztették. Augusztus 16-án négy tanú jelentkezett, akik egy Fiat Topolinót láttak a parton, ami végül S. Frigyeshez vezette a hatóságokat.
A pacsai lakásban megtalálták a gyilkossághoz szükséges eszközöket, a gyógyszereket (morfint, Domopont, Sevenalt, Domatrint), a bádogkannákat, valamint a valószínűsíthető vérnyomokat. A gyilkos életében prosztatarákkal riogatott, de a boncolás szerint makkegészséges volt.
Szeptember 20-án dr. S. gyógyszerekkel öngyilkosságot kísérelt meg, ám túlélte öt napig, majd tüdőgyulladásban halt meg. Búcsúleveleiben utalásokat tett a tragédiára, amelyekből homályos információk derültek ki.
Tótpál Jolán levágott fejét 1958. szeptember 30-án Bak község határában találták meg, egy 20 kg-os bazaltkő alatt egy faládában, mellékelve a lány fésűjét és egy szál virágot. A koponya azonosítása fényképezéssel történt, a méretek és arccsontok pontosan egyeztek.
Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint az egész család kóros elmeállapotban szenvedett. A férfi agresszív, morfiumfüggő volt, ugyanakkor bűntudatot érzett. F. Anna traumatizált és Stockholm-szindrómás, Tótpál Jolán személyisége sérült, erkölcsi gátlások nélküli, ezért került viszonyba nevelőapjával. A gyilkos összes tettét és a pszichológiai hátteret ez az elemzés is alátámasztja.
Bár a szakértők szerint féltékenység, kontroll vagy unalom állhatott a háttérben, Susszer doktor pontos motivációja és a szörnyű tett részletei soha nem derültek ki.
