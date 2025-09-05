Halálra fagyott az újszülött, akit egy szemétdombon hagyott az édesanyja

A vádlott és férje házasságából 2023-ig hat gyermek született, akiket nem tudtak megfelelően ellátni, ezért a gyámhivatal vette gondjába őket. A vádlottat gyermekei elvesztése megviselte, így elhatározta, hogy több gyermeket nem vállal. Azonban 2023-ban ismét terhes lett, ezért terhességmegszakításra jelentkezett. A nőgyógyászati vizsgálat során megállapították, hogy a magzat már több mint tizenkét hetes, így abortuszra nincs lehetőség – írja a birosag.hu a gyermekgyilkossággal kapcsolatban.

Gyermekgyilkosságra vetemedett az édesanya

Fotó: pexels.com

A nő elhatározta, hogy a fennálló terhességét mindenki előtt letagadja, a születendő gyermeket nem fogja megtartani, és azt sem fogja hagyni, hogy tőle a gyermeket elvegyék. A vádlott a magzat egészséges fejlődéséről egyáltalán nem gondoskodott, és továbbra is tagadta, hogy terhes lenne.

Gyilkosság: egy szemétdombon próbálta elrejteni az újszülöttet

A vádlottnál a szülés 2023. december 24-én indult meg, a terhesség 35-37. hetében. Miután elfojt a magzatvize, kiment a ház kertjébe, ahol hideg időben, rövid idő alatt, félig guggoló testhelyzetben megszülte az életképes lánygyermekét úgy, hogy feltehetően fejjel előre legalább közepes erővel a fagyott talajra esett.

A vádlott az életben lévő gyermekre egy kabátot dobott, abba a sértettet a köldökzsinórral és a méhlepénnyel együtt betekerte, majd a kert végén, több akácfa között található szemétdombon egy gumiabroncsba rejtette. A vádlott ezt követően a gumiabroncsra egy hamuval teli zsákot húzott, és azt egy rossz műanyag káddal takarta le és magára hagyta, abban a tudatban, hogy ez az újszülött halálához vezet.

A nyomozóhatóság a 2024. január 16-án foganatosított szemle során a sértett gyermeket megfagyva, holtan találta. A kiskorú sértett halála a szülést követően rövid időn belül bekövezett, tartós légzés a sértettnél nem igazolható, azonban keringése a szülést követően több percen át megtartott volt.

Az alacsony intellektusú vádlott beszámíthatóságot érintő személyiségzavarban nem szenved, illetve nem szenvedett a cselekmény elkövetése során, képes volt arra, hogy a cselekménye következményeit felismerje és e felismerésnek megfelelő magatartást tanúsítson.