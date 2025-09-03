A vonat elé taszította a 16 éves lányt egy migráns férfi

2025. augusztus 11-én gyilkosság történt, egy iraki származású migráns férfi a peronról szándékosan a beérkező vonat elé lökte a 16 éves, kijevi születésű Lianát, aki a helyszínen életét vesztette.

Gyilkosság a peronon: migráns férfi lökte a vonat elé a fiatal lányt

Forrás: Pexels-illusztráció

Gyilkosság a vasútállomáson

A 31 éves iraki férfit, akit a gyilkossággal gyanúsítanak, már hónapok óta ki lehetett volna utasítani Németországból, ám a hatóságok nem hajtották végre a kitoloncolást. Ehelyett most pszichiátriai intézetben helyezték el, mivel korábban skizofréniát diagnosztizáltak nála. Az eset után az áldozat édesanyja interjúban szólalt meg, amelyben nemcsak lánya emlékét idézte fel, hanem a hatóságok és a politika felelősségét is szóvá tette.

A család álláspontja szerint a rendőrség igyekezett elbagatellizálni az esetet, és nem kezelte azt gyilkosságként. A tragédia napján a rendőrök kétszer is kapcsolatba kerültek a férfival, ám mindkét alkalommal szabadon engedték.

Az esetről bővebben a borsonline.hu oldalán, ide kattintva olvashatnak.