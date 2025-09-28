Sokkoló gyilkosságok: részletek a legfrissebb rendőri jelentések alapján

Szeptember 25-én egy lakásban női holttestre bukkantak. A gyanúsítottat másnap reggel elfogta a rendőrség, a történtek kapcsán a komáromi gyilkosság sokakat megrázott – írja a kemma.hu.

A gyilkosság eseményei riasztó hatást gyakoroltak a környékre. A hatóságok gyorsan cselekedtek, hogy fényt derítsenek az ügyre.

Gyilkosság részletei – bedrogozva ölt

A komáromi gyilkosság elkövetője bedrogozva ölhette meg a kétgyerekes édesanyát. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szóvivője elmondta, hogy előbb összevesztek, majd a férfi egy kemény tárggyal súlyos sérüléseket okozott az áldozatnak. A rendőrség gyorsan cselekedett, a feltételezett elkövetőt elfogták és kezdeményezték a letartóztatását. További információ a kemma.hu oldalán található.

Súlyos támadás a megyénkben

Előző cikkünkben írtuk, hogy csütörtök reggel súlyos támadás történt a SÉF iskola mellett: egy nő életveszélyes sérüléseket szenvedett, miután ismeretlen tárggyal megszúrták. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szerint a nyomozás során több rendőri egység érkezett a helyszínre, és az érintett utcát a bűnügyi helyszínelés idejére lezárták.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a nőt életveszélyes állapotban szállították kórházba, egy középkorú férfit pedig további vizsgálatok céljából. Délután a rendőrség Facebook-bejegyzésben jelentette, hogy három órával a támadás után a 26 éves női elkövetőt elfogták. A 34 éves sértett életveszélyes állapotban volt, rajta életmentő műtétet hajtottak végre, a támadót kihallgatás után őrizetbe vették, ellene emberölés kísérlete miatt folyik eljárás.