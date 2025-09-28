szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

46 perce

Sokkoló gyilkosságok: részletek a legfrissebb rendőri jelentések alapján

Címkék#életveszélyes állapot#drog#rendőrség#gyilkosság#kórház#bedrogozva

Az elmúlt napokban drámai események történtek, amelyek megrázták a közösséget. A gyilkosság körülményeiről friss információk is napvilágot láttak.

Szeptember 25-én egy lakásban női holttestre bukkantak. A gyanúsítottat másnap reggel elfogta a rendőrség, a történtek kapcsán a komáromi gyilkosság sokakat megrázott – írja a kemma.hu.

A gyilkosság eseményei riasztó hatást gyakoroltak a környékre. A hatóságok gyorsan cselekedtek, hogy fényt derítsenek az ügyre. Forrás: pexels.hu
A gyilkosság eseményei riasztó hatást gyakoroltak a környékre. A hatóságok gyorsan cselekedtek, hogy fényt derítsenek az ügyre.
Forrás: pexels.hu

Gyilkosság részletei – bedrogozva ölt

A komáromi gyilkosság elkövetője bedrogozva ölhette meg a kétgyerekes édesanyát. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szóvivője elmondta, hogy előbb összevesztek, majd a férfi egy kemény tárggyal súlyos sérüléseket okozott az áldozatnak. A rendőrség gyorsan cselekedett, a feltételezett elkövetőt elfogták és kezdeményezték a letartóztatását. További információ a kemma.hu oldalán található.

Súlyos támadás a megyénkben

Előző cikkünkben írtuk, hogy csütörtök reggel súlyos támadás történt a SÉF iskola mellett: egy nő életveszélyes sérüléseket szenvedett, miután ismeretlen tárggyal megszúrták. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szerint a nyomozás során több rendőri egység érkezett a helyszínre, és az érintett utcát a bűnügyi helyszínelés idejére lezárták. 

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a nőt életveszélyes állapotban szállították kórházba, egy középkorú férfit pedig további vizsgálatok céljából. Délután a rendőrség Facebook-bejegyzésben jelentette, hogy három órával a támadás után a 26 éves női elkövetőt elfogták. A 34 éves sértett életveszélyes állapotban volt, rajta életmentő műtétet hajtottak végre, a támadót kihallgatás után őrizetbe vették, ellene emberölés kísérlete miatt folyik eljárás.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu