Hátborzongató vallomást tett a késelő, aki áldozatát 51 késszúrással ölte meg

A Gyulai Törvényszéken zajló büntetőperben a vád szerint egy mezőberényi férfi éveken át egyoldalú érzelmeket táplált egy fiatal felszolgáló iránt, amely végül halálos gyilkosságba torkollott. Az ügy tárgyalását dr. Futó Ildikó bíró vezette, az ügyészség képviseletét pedig dr. Kruzsic Tibor látta el.

Szerelemből gyilkosság: sokkoló vallomás és brutális részletek

A gyilkosság előzményei

A vádirat szerint a 48 éves férfi 2021 óta egyedül élt Mezőberényben, és gyakran járt egy italboltba, ahol dolgozott egy 25 éves nő, aki később az áldozata lett. Erős vonzalmat érzett iránta, de anyagi helyzete és korkülönbség miatt nem mert közeledni. Idővel irigység is társult érzelmeihez, különösen, amikor megtudta, hogy a nő boldog életet él, párkapcsolatot kezdett, és utazgatott. Ez feszültséget váltott ki benne, mely végül gyilkosságba torkollott. Körülbelül egy héttel a tragédia előtt készült a tettére: kést készített elő, és a nő nevét feljegyezte egy füzetbe keresztet rajzolva mellé.

A véres tragédia napja

A tragédiát megelőző éjszakán a férfi álmatlanul forgolódott, annyira felkavarta a rászánt tett gondolata. Június 7-én reggel aztán az oldaltáskájába rejtette a korábban a konyhaasztalon előkészített 22 centiméteres kést, és annak ellenére indult el az italboltba, hogy nem kért szabadságot a munkahelyén. A helyszínen türelmesen kivárta, míg az utolsó vendégek is távoztak, így 10 óra 38 percre kettesben maradt a fiatal nővel.

Miközben a felszolgáló a pult mögötti raktárban pakolt, a vádlott idegesen ingázott a terasz és a pult között. Figyelte, nem érkezik-e valaki, és várta, hogy a nő mikor lép ki a helyiségből. 10 óra 54 perckor végül maga is belépett a pult mögé, közvetlenül a raktárba vezető ajtónyílás elé állt, kezében már előhúzva az oldaltáskából a kést, és így várta az áldozatot. 10 óra 56 perckor, amikor a fiatal nő kilépett volna a raktárból, a vádlott rátámadt. Többször megszúrta a testén, majd dulakodás alakult ki közöttük. Az áldozat minden erejével védekezett és menekülni próbált, de a férfi a hajánál fogva tartotta, miközben újabb és újabb késszúrásokat mért rá a hátán, hasán, mellkasán és derekán. Kísérletet tett arra is, hogy felfejtse ruháját és megérintse, amit a nő igyekezett megakadályozni. Amikor az áldozat már nem tudott ellenállni, a vádlott intim módon hozzáért, majd kezét megszagolta. Ezután többször saját magát is hason szúrta, végül összeesett a padlón.

A fiatal nőnek 51 késszúrástól 53 szúrt, metszett sérülése keletkezett, közülük tizennégy volt életveszélyes sérülés, hat késszúrás pedig önmagában is halált okozhatott volna.

A gyilkos vallomása

Elképesztő brutalitás

– fogalmazott a saját tettéről a bírónő kérdésére. Azt mondta, hogy megbánta, amit tett, rémálmai vannak a cselekedete miatt, és ha lehetne visszacsinálná.