Notórius száguldozó

Rekordgyanús: egy órán belül négyszer is bemérte ugyanazt a gyorshajtót ugyanaz a trafibox (+ videó)

Címkék#rendőrség#gyorshajtás#bírság

Az egy órán belül négyszer is gyorshajtáson kapott sofőr valószínűleg nem tudta, hogy az adott útszakaszon trafibox működik, így viszont összesen 240 ezer forint büntetéssel sújtották.

Szilas Lilla

"Tegnap az egri Vécseyvölgy utcai trafiboxban elhelyezett sebességmérő előtt egy órán belül négyszer hajtott el ugyanaz a jármű, minden esetben túllépve a sebességhatárt" - írja a Heves vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán a gyorshajtással kapcsolatban.

Egy órán belül négyszer rögzítették a gyorshajtást
Fotó: Heves vármegyei rendőrség/Facebook

A gyorshajtó a rendőrség közlése szerint összesen 240 ezer forint bírságra számíthat.

Gyorshajtás: mások épségét is kockáztatja a száguldozó autós

"Felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy a tanévkezdés időszakában a megszokottól eltérő forgalmi helyzetekre, megnövekedett gyalogosforgalomra kell számítani. Kérjük, fordítsanak fokozott figyelmet a közlekedési szabályok, többek között a sebességhatárok betartására" - figyelmeztet a rendőrség. 

 

