Rekordgyanús: egy órán belül négyszer is bemérte ugyanazt a gyorshajtót ugyanaz a trafibox (+ videó)

"Tegnap az egri Vécseyvölgy utcai trafiboxban elhelyezett sebességmérő előtt egy órán belül négyszer hajtott el ugyanaz a jármű, minden esetben túllépve a sebességhatárt" - írja a Heves vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán a gyorshajtással kapcsolatban.

Egy órán belül négyszer rögzítették a gyorshajtást

Fotó: Heves vármegyei rendőrség/Facebook

A gyorshajtó a rendőrség közlése szerint összesen 240 ezer forint bírságra számíthat.

Gyorshajtás: mások épségét is kockáztatja a száguldozó autós

"Felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy a tanévkezdés időszakában a megszokottól eltérő forgalmi helyzetekre, megnövekedett gyalogosforgalomra kell számítani. Kérjük, fordítsanak fokozott figyelmet a közlekedési szabályok, többek között a sebességhatárok betartására" - figyelmeztet a rendőrség.