Hiába jött a mentőhelikopter: tragédia a Balaton-parti Lidnél

Megdöbbentő haláleset történt az egyik fonyódi nagyáruházban.

A sonline egyik olvasója jelezte, hogy mentőhelikopter szállt le az áruháznál, ahol egy vásárló rosszul lett. A fonyódi Lidl áruházhoz mentő és mentőhelikopter is érkezett szombat délelőtt, de a tragikus halálesetet nem sikerült megelőzni.

Haláleset az áruházban – a vásárló életét már nem tudták megmenteni Fotó: olvasói fotó / sonline.hu
Haláleset az áruházban – a vásárló életét már nem tudták megmenteni
Fotó: olvasói fotó / sonline.hu

Haláleset az áruházban

Információk szerint az egyik vásárló rosszul lett, de az életet a helyszínre érkező mentő és mentőhelikopter személyzete sem tudta megmenteni. Az értesülést a rendőrség is megerősítette. A férfi vélhetően korábbi betegsége miatt lett rosszul, de a halál okát orvosszakértő vizsgálja – további információk a sonline.hu-n olvashatók.

Veszprémben augusztusban történt hasonló eset, akkor a Veszprém Aréna parkolójában esett össze egy 10 éves kisfiú. Erre a helyszínre is mentőhelikopter érkezett, a járókelők összefogásának és a gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megmenteni a fiú életét.

 

