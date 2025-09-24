szeptember 24., szerda

Tragédia

2 órája

Szörnyethalt a biciklis, akit kanyarodás közben elgázolt egy autó

Egy autó elütött egy kanyarodó, középkorú kerékpárost hétfőn délután Zalaegerszegen. A biciklis olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

Veol.hu

A Zaol információi szerint a kerékpáros a zalaegerszegi Gasparich utcán, egy kereszteződéstől nem messze szeretett volna lekanyarodni a négyemeletes házak felé, amikor elgázolta egy személyautó. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a de az 53 éves férfi életét már nem tudták menteni, a helyszínen meghalt. A halálos baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

A halálos baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja
Fotó: zaol.hu

További információk és helyszíni fotók a zaol.hu-n.

Halálos baleset rázta meg Veszprém vármegyét

Augusztus végén Veszprém vármegyét is megrázta egy halálos baleset: egy kisteherautó és egy személygépkocsi összeütközött a Tapolcát és Zalahalápot összekötő 7317-es út 24-es és 25-ös kilométerszelvénye között. A súlyos balesetben az egyik sofőr meghalt, többen megsérültek. A tűzoltók feszítővágóval két embert szabadítottak ki a személygépkocsiból, majd átadták őket a mentőszolgálatnak.

A személyautóban nagyszülők utaztak az unokájukkal. Bartók Judit rendőrségi szóvivő megerősítette, hogy a személygépkocsi sofőrje, egy 70 év körüli keszthelyi férfi a helyszínen életét vesztette. A balesetben egy 70 év körüli nő és egy 11 év körüli kisfiú, valamint a kisteherautó sofőrje is megsérült. A mentők tájékoztatása szerint egy nőt súlyos sérülésekkel mentőhelikopterrel, míg egy gyermeket és egy férfit könnyebb sérülésekkel földi úton szállítottak kórházba.

 

