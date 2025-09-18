Ittasan vezette a céges autót: halálos balesetet okozott

A vádlott 2023. december 12-én kora délután ittasan vezetett egy kisteherautót, amely a munkahelye, egy Kft. tulajdonában volt. Várpalota felől Tés irányába haladt, borult időben, nappali világosság mellett, száraz úton, gyenge forgalomban, kb. 73–77 km/h sebességgel. A járművet a Kft. tudta és engedélye nélkül használta, a kocsi magáncélú használatára nem volt jogosult – írja a halálos balesettel kapcsolatban a birosag.hu.

Részegen vezette a Kft. autóját, mivel halálos balesetet okozott

Haladása közben, az út 5–6. kilométerszelvényében utolért egy előtte, kb. 28–32 km/h sebességgel haladó mopedautót, amelyet a sértett vezetett. Az ittas állapota miatt a vádlott nem vette időben észre, hogy a nagy sebességkülönbség miatt gyorsan csökken a két jármű közötti távolság. Emiatt hirtelen balra rántotta a kormányt, de így is nekiütközött a mopedautó hátuljának a teherautó jobb elejével.

Halálos balesetet okozott az ittas sofőr

Az ütközéstől a mopedautó felborult, és az útpadkán, a tetején állt meg. A sértett – bár be volt kötve biztonsági övvel – a borulás során kirepült a járműből, és az úttestre zuhant. A baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A sérülései és a halála közvetlenül a baleset következménye volt.

A baleset idején a vádlottnak a vérében 0,55 g/l alkoholkoncentrációt mértek, amely nála ittas állapotot eredményezett.

A vádlottat a munkáltatója szerviztechnikus munkakörben foglalkoztatta, és kizárólag munkavégzés, valamint a munkába járás érdekében engedélyezte a vádlott részére a jármű használatát. A vádlott a baleset időpontjában azonban betegállományban volt, ezért a Kft. tulajdonában lévő gépkocsival nem közlekedhetett volna, azt a tulajdonos engedélye nélkül, magáncélra vette igénybe.