szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

2 órája

A vétlen, fiatal sofőr halt meg a brutális karambolban

Címkék#baleset#Balesetinfó#Baleset-infó

Összeütközött egy Volkswagen Transporter és egy Alfa Romeo az M3-as autópálya 27-es kilométernél péntek este. A Transporter áttért a szemközti sávba, itt csapódott neki a gyanútlanul autózó másik sofőrnek, aki a helyszínen meghalt.

Polgár Tibor

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint összeütközött két gépkocsi az M3-as autópálya 27-es kilométerszelvényénél, Gödöllő térségében, a Nyíregyháza felé vezető irányban péntek este. Az egyik járműbe beszorult egy utas, akit a gödöllői hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével mentettek ki, ő a halálos baleset áldozata.

Az Alfa Romeo vétlen sofőrje a halálos baleset áldozata
Az Alfa Romeo vétlen sofőrje a halálos baleset áldozata
Fotó: TV2 Tények

A vétlen sofőr a halálos baleset áldozata

A TV2 Tények úgy tudja, a vétlen, 23 éves sofőr halt meg, amikor az autójának, egy Alfa Romeónak nekiütközött egy Volkswagen Transporter mikrobusz péntek este az M3-as autópályán, Gödöllő közelében. Információik szerint egy terelés miatt feltorlódott a kocsisor, a kisbuszt vezető férfi ezt későn vette észre, elrántotta a kormányt, áttért a szemközti sávba és itt nekicsapódott a vétlen sofőr személyautójának. Alfa Romeót vezető férfit a mentők hosszasan próbálták újraéleszteni, de végül a helyszínen elhunyt.

A Tények további információkat is kiderített a halálos balesetről, a riportjuk ITT tekinthető meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu