A vétlen, fiatal sofőr halt meg a brutális karambolban

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint összeütközött két gépkocsi az M3-as autópálya 27-es kilométerszelvényénél, Gödöllő térségében, a Nyíregyháza felé vezető irányban péntek este. Az egyik járműbe beszorult egy utas, akit a gödöllői hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével mentettek ki, ő a halálos baleset áldozata.

Az Alfa Romeo vétlen sofőrje a halálos baleset áldozata

Fotó: TV2 Tények

A TV2 Tények úgy tudja, a vétlen, 23 éves sofőr halt meg, amikor az autójának, egy Alfa Romeónak nekiütközött egy Volkswagen Transporter mikrobusz péntek este az M3-as autópályán, Gödöllő közelében. Információik szerint egy terelés miatt feltorlódott a kocsisor, a kisbuszt vezető férfi ezt későn vette észre, elrántotta a kormányt, áttért a szemközti sávba és itt nekicsapódott a vétlen sofőr személyautójának. Alfa Romeót vezető férfit a mentők hosszasan próbálták újraéleszteni, de végül a helyszínen elhunyt.

