szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Életfogytiglant kaphat

1 órája

Lovászpatonai újszülöttgyilkosság: tagadja bűnösségét az anya, felkavaró részletek derültek ki (+18)

Címkék#börtön#halál#gyermek#szemétdomb

Felkavaró részleteket közölt a TV2 Tények annak a hatgyerekes nőnek a bűnügyéről, akit azzal vádolnak, hogy megölte újszülött kislányát Lovászpatonán. A vád szerint az asszony guggolva szülte meg kisbabáját télen, miközben a gyermek fejjel a fagyos talajra esett.

Szilas Lilla

A lovászpatonai asszony tudta, hogy terhes, de a végsőkig titkolta, majd miután megszülte a gyermeket, egy szemétdombon egy gumiabroncsba rejtette. A nő tagadja, hogy előre kitervelte a gyilkosságot. Ha elítélik, akár élete végéig börtönbe mehet - közölte a tenyek.hu a csecsemő halálával kapcsolatban.

A nő nem ismerte el, hogy ő okozta volna az újszülött halálát
A nő nem ismerte el, hogy ő okozta volna az újszülött halálát
Fotó: Tények

Az anya szerint nem ő okozta a gyermek halálát

A nő a bíróságon azt mondta, nem tervelte ki előre, hogy a kisbabát otthagyja a szemétdombon. A Tények szerint a nő végig titkolta a terhességét, és amikor a hasa megnőtt, családtagjainak azt mondta, "vizesedik". El akarta vetetni a kisbabát, de akkor már késő volt. Azt állította, amiatt hagyta magára az újszülöttet, mert félt, hogy elveszik a meglévő gyermekeit, és szerinte a kisbaba nem mutatott életjeleket, miután világra hozta: azt mondta, nem hallotta, hogy sírt, vagy nyöszörgött volna a csecsemő.

Ha kíváncsi vagy, hogy az ügyvéd mit mondott az ügy további vizsgálatáról és a várható ítéletről, nézd meg a Tények videóját

Korábban megírtuk, hogy a Veszprémi Törvényszék előkészítő ülés tartott az ügyben. Akkor a törvényszék azt közölte: a kiskorú sértett halála a szülést követően rövid időn belül bekövezett, tartós légzés a sértettnél nem igazolható, azonban keringése a szülést követően több percen át megtartott volt. Az alacsony intellektusú vádlott beszámíthatóságot érintő személyiségzavarban nem szenved, illetve nem szenvedett a cselekmény elkövetése során, képes volt arra, hogy a cselekménye következményeit felismerje és e felismerésnek megfelelő magatartást tanúsítson.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu