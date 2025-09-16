1 órája
Lovászpatonai újszülöttgyilkosság: tagadja bűnösségét az anya, felkavaró részletek derültek ki (+18)
Felkavaró részleteket közölt a TV2 Tények annak a hatgyerekes nőnek a bűnügyéről, akit azzal vádolnak, hogy megölte újszülött kislányát Lovászpatonán. A vád szerint az asszony guggolva szülte meg kisbabáját télen, miközben a gyermek fejjel a fagyos talajra esett.
A lovászpatonai asszony tudta, hogy terhes, de a végsőkig titkolta, majd miután megszülte a gyermeket, egy szemétdombon egy gumiabroncsba rejtette. A nő tagadja, hogy előre kitervelte a gyilkosságot. Ha elítélik, akár élete végéig börtönbe mehet - közölte a tenyek.hu a csecsemő halálával kapcsolatban.
Az anya szerint nem ő okozta a gyermek halálát
A nő a bíróságon azt mondta, nem tervelte ki előre, hogy a kisbabát otthagyja a szemétdombon. A Tények szerint a nő végig titkolta a terhességét, és amikor a hasa megnőtt, családtagjainak azt mondta, "vizesedik". El akarta vetetni a kisbabát, de akkor már késő volt. Azt állította, amiatt hagyta magára az újszülöttet, mert félt, hogy elveszik a meglévő gyermekeit, és szerinte a kisbaba nem mutatott életjeleket, miután világra hozta: azt mondta, nem hallotta, hogy sírt, vagy nyöszörgött volna a csecsemő.
Ha kíváncsi vagy, hogy az ügyvéd mit mondott az ügy további vizsgálatáról és a várható ítéletről, nézd meg a Tények videóját.
Korábban megírtuk, hogy a Veszprémi Törvényszék előkészítő ülés tartott az ügyben. Akkor a törvényszék azt közölte: a kiskorú sértett halála a szülést követően rövid időn belül bekövezett, tartós légzés a sértettnél nem igazolható, azonban keringése a szülést követően több percen át megtartott volt. Az alacsony intellektusú vádlott beszámíthatóságot érintő személyiségzavarban nem szenved, illetve nem szenvedett a cselekmény elkövetése során, képes volt arra, hogy a cselekménye következményeit felismerje és e felismerésnek megfelelő magatartást tanúsítson.