Ügyészség

1 órája

Hálapénzbotrány a kórházban: orvosok és nővérek a vádlottak padján

Címkék#hálapénz botrány#orvos#nővér

Hálapénzbotrány miatt négy orvos és két egészségügyi szakdolgozó ellen emelt vádat a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség.

Veol.hu

A győri kórház dolgozói a vádirat szerint több alkalommal fogadtak el 1000 és 50 ezer forint közötti hálapénzt, valamint ajándékokat és utalványokat a betegektől. 

Forrás: Pexels

Ketten (egy orvos és egy szakdolgozó), akik nagyobb összegű juttatásokat fogadtak el, egyezséget kötöttek az ügyészséggel, esetükben felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbírságot indítványoztak. A további négy érintettre pénzbüntetés kiszabását javasolták, és közel 340 ezer forintnyi vagyonelkobzást is kezdeményezett a főügyészség. Az ügyről részletesebben a kemma.hu oldalon olvashatsz.

Veszprém vármegyében egy rendkívül erőszakos ügy okozott közfelháborodást

Megtámadta élettársa édesanyját egy nő a pápai családsegítő szolgálat folyosóján még tavaly februárban. A részletekről és a vádemelésről ebben a cikkünkben lehet olvasni:

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
