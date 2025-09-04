Hálapénzbotrány a kórházban: orvosok és nővérek a vádlottak padján

A győri kórház dolgozói a vádirat szerint több alkalommal fogadtak el 1000 és 50 ezer forint közötti hálapénzt, valamint ajándékokat és utalványokat a betegektől.

Hálapénz elfogadása miatt bíróság előtt kell felelnie négy orvosnak

Forrás: Pexels

Hálapénz elfogadása miatt bíróság előtt kell felelnie négy orvosnak

Ketten (egy orvos és egy szakdolgozó), akik nagyobb összegű juttatásokat fogadtak el, egyezséget kötöttek az ügyészséggel, esetükben felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbírságot indítványoztak. A további négy érintettre pénzbüntetés kiszabását javasolták, és közel 340 ezer forintnyi vagyonelkobzást is kezdeményezett a főügyészség. Az ügyről részletesebben a kemma.hu oldalon olvashatsz.

Veszprém vármegyében egy rendkívül erőszakos ügy okozott közfelháborodást

Megtámadta élettársa édesanyját egy nő a pápai családsegítő szolgálat folyosóján még tavaly februárban. A részletekről és a vádemelésről ebben a cikkünkben lehet olvasni: