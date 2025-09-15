Helyszíni fotók: hármas karambol történt Veszprémben

Összeütközött három személyautó Veszprémben, a József Attila utcában, a Stadion utca közelében. A város hivatásos tűzoltói vonultak ki. A társhatóság is a helyszínre érkezett – írja Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A helyszínelés ideje alatt a forgalom torlódására kell számítani. Kérjük, óvatosan közlekedjenek!