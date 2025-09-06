1 órája
Különleges helikopter vigyázta a Balaton biztonságát a nyári szezonban
Július 1. és augusztus 31. között a Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálatának helikoptere teljesített szolgálatot Balatonnál. A nyári szezonban a vízi és közúti turistaforgalom ellenőrzése mellett gyakran vett részt életmentésben, eltűnt emberek és vagyontárgyak felkutatásában is.
A légirendészek fő eszköze a 2016-ban rendszerbe állított, többcélú MD–902-es helikopter, amely különleges manőverezőképességének és a NOTAR-rendszernek (faroklégcsavar nélküli meghajtás) köszönhetően kifejezetten alkalmas gyors bevetésekre. Raffay Ferenc hadnagy, másodpilóta a Zsaru Magazinnak elmondta, hogy a helikopter alacsonyabb zajszintje, kisebb vibrációja és szélállósága nagy előnyt jelent a Balaton térségében végzett munkához.
Modern helikopter a Balaton felett
Kovács László alezredes, pilóta és instruktor hozzátette: az MD–902-es modern felszereltsége – robotpilóta, éjjellátó rendszer és légkondicionálás – komoly előrelépés a korábbi szovjet típusokhoz képest. A helikopterek egyik legfontosabb eszköze a fedélzeti csúcsteljesítményű kamerarendszer, amelynek köszönhetően akár nagy magasságból is pontosan leolvashatók rendszámok, azonosítók, és élőben továbbítható a kép az irányítóközpontba. Ez nagyban segíti a vízirendészet munkáját, például elsodródott csónakok vagy eltűnt fürdőzők felkutatásánál.
A légirendészet a nyári szezonban nemcsak a vízbiztonságot felügyelte: figyelték a Balatonra vezető utak forgalmát, és több alkalommal segítettek eltűnt személyek keresésében is. Emellett szívesen nyitják meg a hangár kapuit az érdeklődők előtt. Nyáron leggyakrabban gyerektáborok lakói látogatják meg a bázist, de a pilóták részt vesznek repülőnapokon és jótékonysági programokon is.
Marosvári Csaba alezredes, helikoptervezető hangsúlyozta: számukra a repülés nemcsak munka, hanem hivatás és szenvedély. Hatalmas megtiszteltetésnek tartják, hogy évtizedek óta a legmodernebb eszközökkel vigyázhatják a Balaton és a nyaralók biztonságát.
A teljes cikk a Zsaru Magazinban olvasható.
