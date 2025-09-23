Kiadták a körözést
23 perce
Azonosíthatatlan, összeégett holttestet találtak a Balatonnál
Egy ismeretlen nő súlyosan összeégett holttestére bukkantak Balatonfüreden.
A szeptember 12-én megtalált nő olyan mértékben megégett, hogy a személyazonosságát nem lehet megállapítani, a halál oka sem ismert. Az orvos szakértők szerint 91–100 kilós, kövér testalkatú személyről van szó.
A rendőrség körözést adott ki az ismeretlen személyazonosságú holttest ügyében, és a lakosság segítségét kérik. Aki bármit tud az esetről, jelentkezzen a Balatonfüredi Rendőrkapitányságon.
