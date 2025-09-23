szeptember 23., kedd

Kiadták a körözést

23 perce

Azonosíthatatlan, összeégett holttestet találtak a Balatonnál

Egy ismeretlen nő súlyosan összeégett holttestére bukkantak Balatonfüreden.

A szeptember 12-én megtalált nő olyan mértékben megégett, hogy a személyazonosságát nem lehet megállapítani, a halál oka sem ismert. Az orvos szakértők szerint 91–100 kilós, kövér testalkatú személyről van szó.

A rendőrség körözést adott ki az ismeretlen személyazonosságú holttest ügyében, és a lakosság segítségét kérik. Aki bármit tud az esetről, jelentkezzen a Balatonfüredi Rendőrkapitányságon.

 

