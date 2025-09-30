szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Elrendelték a körözést

2 órája

Rejtélyes haláleset: ismeretlen férfi holttestére bukkantak

Címkék#Pápai Rendőrkapitányság#holttest#vizsgálat

Vasárnap egy férfi holttestét találták meg Nagytevelen – közölte a rendőrség.

Veol.hu

A Pápai Rendőrkapitányság azonnal körözést rendelt el annak érdekében, hogy az ismeretlen elhunyt személyazonosságát megállapítsák.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják a haláleset körülményeit. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki felismeri vagy információval rendelkezik az elhunytról, haladéktalanul jelentkezzen.

A vizsgálat folyamatban van, további részleteket egyelőre nem közöltek.

 

