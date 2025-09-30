Elrendelték a körözést
1 órája
Rejtélyes haláleset: ismeretlen férfi holttestére bukkantak
Vasárnap egy férfi holttestét találták meg Nagytevelen – közölte a rendőrség.
A Pápai Rendőrkapitányság azonnal körözést rendelt el annak érdekében, hogy az ismeretlen elhunyt személyazonosságát megállapítsák.
A hatóságok jelenleg is vizsgálják a haláleset körülményeit. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki felismeri vagy információval rendelkezik az elhunytról, haladéktalanul jelentkezzen.
A vizsgálat folyamatban van, további részleteket egyelőre nem közöltek.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre