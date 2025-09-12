szeptember 12., péntek

Tragédia

1 órája

Munkatársukat keresték, két holttest került elő

Címkék#rendőrség#holttest#ügyészség

Munkatársai kezdték keresni a férfit, így indult a rejtélyes ügy.

Veol.hu

Két ember holttestét találták meg szerdán Szegeden, egy lakásban. A Délmagyar beszámolója szerint a férfi munkahelyén vált gyanússá, hogy nem jelent meg, ezért kezdték keresni. A rendőrség közölte, hogy az esetet közigazgatási eljárásban vizsgálják, mivel nem merült fel bűncselekmény gyanúja.

Két holttestet találtak Szegeden
Két holttestet találtak Szegeden
Fotó: police.hu

Tavaly Szigliget közelében találtak holttestet

Ahogyan korábban beszámoltunk róla, a Budapesti Rendőr-főkapitányság befejezte annak az ügynek a nyomozását, amelyben egy 31 éves amerikai nőt 2024 novemberében Budapesten meggyilkoltak. A turistát a belvárosi szórakozóhelyeken látták utoljára, eltűnését barátnője jelentette be. A rendőrök rövid időn belül elfogtak egy 37 éves ír férfit, aki először balesetre hivatkozott, majd beismerte: a VII. kerületi lakásában megfojtotta áldozatát, a holttestet pedig bőröndben Szigliget közelében rejtette el. A nyomozás feltárta, hogy a férfi felvételeket készített a nőről, és az interneten kereste, hogyan tüntetheti el a nyomokat, illetve mi történik eltűnési ügyek bejelentésekor. Az ír férfi azóta is letartóztatásban van, ügyében az ügyészség tehet vádemelési javaslatot.

 

