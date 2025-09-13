szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ügyészségi indítvány

1 órája

Letartóztatásban az ingatlanmaffiával gyanúsított páros és társaik

Címkék#ingatlanmaffia#letartóztatási indítvány#letartóztatás

A Tapolcai Járási Ügyészség indítványozta annak a 34 éves férfinak és élettársának letartóztatását, akik a gyanú szerint idős embereket és szorult helyzetben lévő sértetteket használtak ki, hogy értékes budapesti, révfülöpi és tapolcai ingatlanokat szerezzenek meg. A páros több százmilliós kárt okozott, miközben újabb bűncselekmények is a terhükre róhatók.

Veol.hu

A nyomozás adatai szerint a nő már 2021-ben bizalmába férkőzött egy idős férfinak, akinek három budapesti ingatlanát sikerült megszerezniük különféle csalárd módszerekkel. Ez a kifinomult ingatlan csalás odáig vezetett, hogy előfordult: a vételárat át sem adták, vagy éppen a sértett nagy értékű lakóházát olyan ingatlanra cseréltették el vele, amelyet korábban tőle csaltak ki. A három ingatlan ügyletében a kár összege elérte a 248 millió forintot.

Ingatlan csalás és fenyegetés: letartóztatásban a gyanúsítottak
Ingatlan csalás és fenyegetés: letartóztatásban a gyanúsítottak
Forrás: police.hu

Egy másik esetben a gyanúsítottak egy révfülöpi sértettet vittek el étterembe, alkohollal kínálták, majd rávették, hogy cserélje el házát egy balatonszepezdi ingatlanra. A sértett előtt eltitkolták, hogy a csereingatlan nem kizárólagos tulajdon, a felújítások nem történtek meg, és az adásvételi szerződésben a házát a valós ár töredékéért tüntették fel.

2023-ban egy tapolcai ingatlant szereztek meg azzal az ürüggyel, hogy ha a sértett nem adja el nekik jóval áron alul, árverésen még rosszabbul járna. Egyhetes rábeszélés után a nő végül beleegyezett, amivel több mint 30 millió forintos kárt szenvedett.

A férfi terhére ezen felül egy zsarolási ügy is felmerült: egy révfülöpi ingatlan eladóját százezer forint átadására kényszerítette azzal, hogy ha nem fizet, éjjel megverik. A sértett végül hatvanezer forintot adott át.

Ingatlan csalás és zsarolás: bűnbanda ellen emeltek vádat Veszprémben

Az ügyészség a hatóság által szeptember 10-én hajnalban elfogott hat személy közül egy 36 éves férfi letartóztatását is indítványozta, aki szintén zsarolással szerzett pénzt, emellett kábítószer-kereskedelemmel is gyanúsítják. A férfi egy sértettől egymillió forintot követelt, és zaklatással, valamint az ingatlan tönkretételével fenyegette meg. A sértett végül ötszázezer forintot fizetett neki.

A Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírója helyt adott az ügyészség indítványának, és elrendelte a gyanúsítottak egy hónapra szóló letartóztatását. Az indoklás szerint fennáll a szökés, az elrejtőzés, a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye. A végzések nem véglegesek..

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu