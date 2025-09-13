1 órája
Letartóztatásban az ingatlanmaffiával gyanúsított páros és társaik
A Tapolcai Járási Ügyészség indítványozta annak a 34 éves férfinak és élettársának letartóztatását, akik a gyanú szerint idős embereket és szorult helyzetben lévő sértetteket használtak ki, hogy értékes budapesti, révfülöpi és tapolcai ingatlanokat szerezzenek meg. A páros több százmilliós kárt okozott, miközben újabb bűncselekmények is a terhükre róhatók.
A nyomozás adatai szerint a nő már 2021-ben bizalmába férkőzött egy idős férfinak, akinek három budapesti ingatlanát sikerült megszerezniük különféle csalárd módszerekkel. Ez a kifinomult ingatlan csalás odáig vezetett, hogy előfordult: a vételárat át sem adták, vagy éppen a sértett nagy értékű lakóházát olyan ingatlanra cseréltették el vele, amelyet korábban tőle csaltak ki. A három ingatlan ügyletében a kár összege elérte a 248 millió forintot.
Egy másik esetben a gyanúsítottak egy révfülöpi sértettet vittek el étterembe, alkohollal kínálták, majd rávették, hogy cserélje el házát egy balatonszepezdi ingatlanra. A sértett előtt eltitkolták, hogy a csereingatlan nem kizárólagos tulajdon, a felújítások nem történtek meg, és az adásvételi szerződésben a házát a valós ár töredékéért tüntették fel.
2023-ban egy tapolcai ingatlant szereztek meg azzal az ürüggyel, hogy ha a sértett nem adja el nekik jóval áron alul, árverésen még rosszabbul járna. Egyhetes rábeszélés után a nő végül beleegyezett, amivel több mint 30 millió forintos kárt szenvedett.
A férfi terhére ezen felül egy zsarolási ügy is felmerült: egy révfülöpi ingatlan eladóját százezer forint átadására kényszerítette azzal, hogy ha nem fizet, éjjel megverik. A sértett végül hatvanezer forintot adott át.
Az ügyészség a hatóság által szeptember 10-én hajnalban elfogott hat személy közül egy 36 éves férfi letartóztatását is indítványozta, aki szintén zsarolással szerzett pénzt, emellett kábítószer-kereskedelemmel is gyanúsítják. A férfi egy sértettől egymillió forintot követelt, és zaklatással, valamint az ingatlan tönkretételével fenyegette meg. A sértett végül ötszázezer forintot fizetett neki.
A Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírója helyt adott az ügyészség indítványának, és elrendelte a gyanúsítottak egy hónapra szóló letartóztatását. Az indoklás szerint fennáll a szökés, az elrejtőzés, a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye. A végzések nem véglegesek..