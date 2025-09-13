Letartóztatásban az ingatlanmaffiával gyanúsított páros és társaik

A nyomozás adatai szerint a nő már 2021-ben bizalmába férkőzött egy idős férfinak, akinek három budapesti ingatlanát sikerült megszerezniük különféle csalárd módszerekkel. Ez a kifinomult ingatlan csalás odáig vezetett, hogy előfordult: a vételárat át sem adták, vagy éppen a sértett nagy értékű lakóházát olyan ingatlanra cseréltették el vele, amelyet korábban tőle csaltak ki. A három ingatlan ügyletében a kár összege elérte a 248 millió forintot.

Ingatlan csalás és fenyegetés: letartóztatásban a gyanúsítottak

Forrás: police.hu

Egy másik esetben a gyanúsítottak egy révfülöpi sértettet vittek el étterembe, alkohollal kínálták, majd rávették, hogy cserélje el házát egy balatonszepezdi ingatlanra. A sértett előtt eltitkolták, hogy a csereingatlan nem kizárólagos tulajdon, a felújítások nem történtek meg, és az adásvételi szerződésben a házát a valós ár töredékéért tüntették fel.

2023-ban egy tapolcai ingatlant szereztek meg azzal az ürüggyel, hogy ha a sértett nem adja el nekik jóval áron alul, árverésen még rosszabbul járna. Egyhetes rábeszélés után a nő végül beleegyezett, amivel több mint 30 millió forintos kárt szenvedett.