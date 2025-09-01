Traktort szeretett volna vásárolni, kicsalták a pénzét

Az internetes csalás előre eltervezett forgatókönyv szerint zajlott: a felek eleinte 15 százalékos előlegben állapodtak meg, röviddel később azonban az eladó arra hivatkozott, hogy többen is érdeklődnek a traktor iránt, ezért 250 ezer forint előre utalását kérte. A vevő – bízva az ígéretben, hogy másnap kézhez kapja a járművet – átutalta az összeget, a pénz megérkezése után azonban a hirdető már különféle kifogásokat hozott fel a szállításra, végül pedig teljesen elérhetetlenné vált.

Az internetes csalást a vevő 250 ezer forintja bánta

Forrás: police.hu

Ezekre figyeljen, hogy ne váljon internetes csalás áldozatává

A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy az online térben sok a csaló, ezért különösen fontos az óvatosság.

Ha egy ajánlat túl szép, hogy igaz legyen, jó eséllyel csalás áll mögötte.

áll mögötte. Gyanús lehet az eladó sürgetése, vagy ha arra hivatkozik, hogy többen is érdeklődnek.

Soha ne utaljon előre nagyobb összeget! Az utánvétes fizetés biztonságosabb.

Ellenőrizze az eladó korábbi értékeléseit.

Nagyobb értékű használt terméket mindig érdemes személyesen átvenni.

További tippeket és információkat az online csalások megelőzéséhez a www.kiberpajzs.hu oldalon találhatnak az érdeklődők.