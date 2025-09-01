38 perce
Traktort szeretett volna vásárolni, kicsalták a pénzét
Egy férfi kedvező áron hirdetett traktort szeretett volna megvásárolni az interneten, azonban végül internetes csalás áldozatává vált. Bár a hirdető azt ígérte, másnap házhoz szállítja a járművet, a pénz átutalása után eltűnt, és a vevő soha nem kapta meg a gépet.
Az internetes csalás előre eltervezett forgatókönyv szerint zajlott: a felek eleinte 15 százalékos előlegben állapodtak meg, röviddel később azonban az eladó arra hivatkozott, hogy többen is érdeklődnek a traktor iránt, ezért 250 ezer forint előre utalását kérte. A vevő – bízva az ígéretben, hogy másnap kézhez kapja a járművet – átutalta az összeget, a pénz megérkezése után azonban a hirdető már különféle kifogásokat hozott fel a szállításra, végül pedig teljesen elérhetetlenné vált.
Ezekre figyeljen, hogy ne váljon internetes csalás áldozatává
A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy az online térben sok a csaló, ezért különösen fontos az óvatosság.
- Ha egy ajánlat túl szép, hogy igaz legyen, jó eséllyel csalás áll mögötte.
- Gyanús lehet az eladó sürgetése, vagy ha arra hivatkozik, hogy többen is érdeklődnek.
- Soha ne utaljon előre nagyobb összeget! Az utánvétes fizetés biztonságosabb.
- Ellenőrizze az eladó korábbi értékeléseit.
- Nagyobb értékű használt terméket mindig érdemes személyesen átvenni.
További tippeket és információkat az online csalások megelőzéséhez a www.kiberpajzs.hu oldalon találhatnak az érdeklődők.