Ittasan hajtott bele egy másik autóba egy fiatal nő, többmilliós kárt okozott

A vádirat szerint a sofőr alkoholos állapotban közlekedett a városban, amikor egy enyhén balra ívelő kanyarban megcsúszott, áttért a bal oldalra, és egy családi ház előtt parkoló gépkocsi hátsó részének ütközött. Az ütközéstől a kapubejárón álló autó keresztbe fordult és a ház kerítésének, illetve kapujának csapódott, míg a vádlott kocsija az úttesten keresztbe fordulva állt meg - közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség az ittas vezetéssel kapcsolatban.

Ittas vezetés Ajkán: nekiütközött egy parkoló autónak

Fotó: Veszprém Vármegyei Főügyészség

Ittas vezetés: többmilliós kárt okozott

A baleset következtében a parkoló járműben másfél millió, míg a kerítésben ötszázezer forintos anyagi kár keletkezett, a vádlott pedig könnyebb sérüléseket szenvedett.

Az ügyészség vádiratában az elkövetővel szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban közérdekű munka, valamint járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta az Ajkai Járásbíróságnak.