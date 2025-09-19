1 órája
Ittasan hajtott bele egy másik autóba egy fiatal nő, többmilliós kárt okozott
Ittas vezetés vétsége miatt emelt vádat az Ajkai Járási Ügyészség azzal a 29 éves nővel szemben, aki 2025. július végén, röviddel éjfél után szeszes italt fogyasztva ült gépkocsiba Ajkán.
A vádirat szerint a sofőr alkoholos állapotban közlekedett a városban, amikor egy enyhén balra ívelő kanyarban megcsúszott, áttért a bal oldalra, és egy családi ház előtt parkoló gépkocsi hátsó részének ütközött. Az ütközéstől a kapubejárón álló autó keresztbe fordult és a ház kerítésének, illetve kapujának csapódott, míg a vádlott kocsija az úttesten keresztbe fordulva állt meg - közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség az ittas vezetéssel kapcsolatban.
Ittas vezetés: többmilliós kárt okozott
A baleset következtében a parkoló járműben másfél millió, míg a kerítésben ötszázezer forintos anyagi kár keletkezett, a vádlott pedig könnyebb sérüléseket szenvedett.
Az ügyészség vádiratában az elkövetővel szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban közérdekű munka, valamint járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta az Ajkai Járásbíróságnak.