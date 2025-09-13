Ittas ételfutár sodródott az árokba

A vádirat szerint az ételfutárként dolgozó elkövetőnek a büfé vezetője megengedte, hogy munkába járásra is használja az egyébként munkavégzéséhez szükséges személyautót - közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség az ittas vezetéssel kapcsolatban.

Az ételfutár ittas vezetés következtében vízelvezető árokba sodródott

Fotó: Veszprém Vármegyei Főügyészség

Ittas vezetés okozta a balesetet

A férfi azonban, annak ellenére, hogy egyéb célból nem közlekedhetett volna a járművel, 2025. március közepén, az éjjeli órákban ittasan vezette a járművet, mellyel nem az időjárási és útviszonyoknak megfelelően közlekedett, és Várpalota közelében, a nedves aszfalton megcsúszva egy vízelvezető árokba sodródott.

Az ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban pénzbüntetés, valamint járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta a Veszprémi Járásbíróságnak.