szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vádemelés

1 órája

Ittas ételfutár sodródott az árokba

Címkék#árok#ételfutár#ittas vezetés

Jármű önkényes elvételének bűntette és ittas vezetés vétsége miatt emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség azzal a 34 éves férfival szemben, aki az engedélyezettől eltérő célra, ráadásul ittasan használta főnöke gépkocsiját.

Szilas Lilla

A vádirat szerint az ételfutárként dolgozó elkövetőnek a büfé vezetője megengedte, hogy munkába járásra is használja az egyébként munkavégzéséhez szükséges személyautót - közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség az ittas vezetéssel kapcsolatban. 

Az ételfutár ittas vezetés következtében vízelvezető árokba sodródott
Az ételfutár ittas vezetés következtében vízelvezető árokba sodródott
Fotó: Veszprém Vármegyei Főügyészség

Ittas vezetés okozta a balesetet

A férfi azonban, annak ellenére, hogy egyéb célból nem közlekedhetett volna a járművel, 2025. március közepén, az éjjeli órákban ittasan vezette a járművet, mellyel nem az időjárási és útviszonyoknak megfelelően közlekedett, és Várpalota közelében, a nedves aszfalton megcsúszva egy vízelvezető árokba sodródott.

Az ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban pénzbüntetés, valamint járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta a Veszprémi Járásbíróságnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu