1 órája
Ittas ételfutár sodródott az árokba
Jármű önkényes elvételének bűntette és ittas vezetés vétsége miatt emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség azzal a 34 éves férfival szemben, aki az engedélyezettől eltérő célra, ráadásul ittasan használta főnöke gépkocsiját.
A vádirat szerint az ételfutárként dolgozó elkövetőnek a büfé vezetője megengedte, hogy munkába járásra is használja az egyébként munkavégzéséhez szükséges személyautót - közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség az ittas vezetéssel kapcsolatban.
Ittas vezetés okozta a balesetet
A férfi azonban, annak ellenére, hogy egyéb célból nem közlekedhetett volna a járművel, 2025. március közepén, az éjjeli órákban ittasan vezette a járművet, mellyel nem az időjárási és útviszonyoknak megfelelően közlekedett, és Várpalota közelében, a nedves aszfalton megcsúszva egy vízelvezető árokba sodródott.
Az ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban pénzbüntetés, valamint járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta a Veszprémi Járásbíróságnak.
Vízátfolyás okozott súlyos balesetet a 8-as főúton (helyszíni fotó)