28 ittas sofőrt fogtak a hétvégén a rendőrök

Két nap alatt 28 olyan járművezetővel szemben intézkedtek a Veszprém vármegyei rendőrség kollégái, akik a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztottak - osztották meg Facebook-oldalukon az adatokat az ittas vezetéssel kapcsolatban.

Ittas vezetés: 28 járművezetővel szemben intézkedtek a rendőrök

Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

Ez amiatt is jelentős, mert a baleseti okok között még mindig kiemelkedő kockázati tényező az ittas vagy bódult állapotban vezetés.

Az ittas vezetés tragédiába torkollhat

"Dönts helyesen, soha ne vezess járművet, ha alkoholt fogyasztottál! A rendezvényekről, bulikból, koncertekről vagy partikról haza, vagy a szálláshelyre induláskor válaszd a tömegközlekedést, vagy kérd meg józan ismerősödet, szállítson úti célodhoz!" - osztották meg tanácsaikat a rendőrök a bejegyzésben.