szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ellenőrzések

28 perce

28 ittas sofőrt fogtak a hétvégén a rendőrök

Címkék#rendőrség#balesetveszélyes#ittas sofőr

A rendőrök a hétvégén is kiemelt figyelmet fordítottak az ittas sofőrök forgalomból való kiszűrésére.

Szilas Lilla

Két nap alatt 28 olyan járművezetővel szemben intézkedtek a Veszprém vármegyei rendőrség kollégái, akik a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztottak - osztották meg Facebook-oldalukon az adatokat az ittas vezetéssel kapcsolatban. 

Ittas vezetés: 28 járművezetővel szemben intézkedtek
Ittas vezetés: 28 járművezetővel szemben intézkedtek a rendőrök
Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

Ez amiatt is jelentős, mert a baleseti okok között még mindig kiemelkedő kockázati tényező az ittas vagy bódult állapotban vezetés.

Az ittas vezetés tragédiába torkollhat

"Dönts helyesen, soha ne vezess járművet, ha alkoholt fogyasztottál! A rendezvényekről, bulikból, koncertekről vagy partikról haza, vagy a szálláshelyre induláskor válaszd a tömegközlekedést, vagy kérd meg józan ismerősödet, szállítson úti célodhoz!" - osztották meg tanácsaikat a rendőrök a bejegyzésben. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu