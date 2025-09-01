28 perce
28 ittas sofőrt fogtak a hétvégén a rendőrök
A rendőrök a hétvégén is kiemelt figyelmet fordítottak az ittas sofőrök forgalomból való kiszűrésére.
Két nap alatt 28 olyan járművezetővel szemben intézkedtek a Veszprém vármegyei rendőrség kollégái, akik a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztottak - osztották meg Facebook-oldalukon az adatokat az ittas vezetéssel kapcsolatban.
Ez amiatt is jelentős, mert a baleseti okok között még mindig kiemelkedő kockázati tényező az ittas vagy bódult állapotban vezetés.
Az ittas vezetés tragédiába torkollhat
"Dönts helyesen, soha ne vezess járművet, ha alkoholt fogyasztottál! A rendezvényekről, bulikból, koncertekről vagy partikról haza, vagy a szálláshelyre induláskor válaszd a tömegközlekedést, vagy kérd meg józan ismerősödet, szállítson úti célodhoz!" - osztották meg tanácsaikat a rendőrök a bejegyzésben.
Részegen ült volán mögé a fiatal veszprémi férfi, súlyos baleset lett a vége