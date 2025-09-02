szeptember 2., kedd

Csalás

Jegyet akart venni a vb-selejtezőre, de nagyon megjárta

Címkék#rendőrség#vb#meccs

Az egyik népszerű videómegosztón kínált eladásra a magyar-portugál meccsre jegyeket egy felhasználó.

Veol.hu

A nagyszerű lehetőségre jelentkezett is a sértett. Az alkalmazással azonnal fizette a jegyárat, ám a beígért belépőket nem kapta meg, és a csaló elérhetetlenné vált – közölte a police.hu

A rendőrség útmutatót is kiadott az online csalás megelőzésére, ezekről ide kattintva olvashatsz!

 


 

