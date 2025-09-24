szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Tovább bonyolódik a rejtélyes eltűnés

32 perce

Egy sümegi férfi bejelentette, ő ölte meg a fél ország által keresett Kaszás Nikolettet

Címkék#rejtélyes eltűnések#eltűnés miatt keresik#eltűnés

"Niki nem él. Kocsi hátuljába raktam és megyek én is utána" - többek között ezt írta az interneten Kaszás Nikolett körözési fényképeihez H. Ádám. A sümegi férfi a közösségi médiában azt állítja, ő maga ölte meg a közel 20 napja eltűnt fiatal nőt.

Veol.hu

Kis túlzással kijelenthető, hogy az elmúlt két hétben a fél ország megismerte Kaszás Nikolett nevét. A 27 éves nő szeptember 7-én indult el budapesti otthonából a Pilisbe túrázni, de azóta nem adott életjelet magáról, és senki nem tudja, hol lehet. Körözési fotója mostanra bejárta a különféle hírportálokat és a közösségi médiát, de a rejtélyes eltűnés nem oldódott meg.

Az utolsó felvétel Kaszás Nikolettről az eltűnése előtt
Forrás: police.hu

Azt állítja, meggyilkolta Kaszás Nikolettet

A Bors szúrta ki, hogy az interneten felbukkant egy sümegi férfi, H. Ádám, aki azt állítja, ő maga ölte meg Kaszás Nikolettet. A férfi az eltűnéssel és a körözéssel kapcsolatos számos online cikk hozzászólásai között arról írt, hogy szerelmi viszonyban volt a fiatal nővel, és végzett vele. „Nem értitek, Niki halott!” – írta az állítólagos gyilkos a közösségi médiában.

Ha kíváncsi vagy, miket írt még H. Ádám a rejtélyes eltűnéssel kapcsolatban, elolvashatod ebben a cikkben, ugyanis a Bors összegyűjtötte a sümegi férfi kommentjeit.

A sümegi férfit jól ismeri a rendőrség

Ugyanakkor nem árt tudni, hogy H. Ádám nem ismeretlen a rendőrök előtt, mert korábban eljárás indult ellene többrendbeli hatóság félrevezetése és hamis vád miatt. Akkor a sümegi férfi más-más néven profilokat hozott létre, majd ezekkel közel 60 valótlan bejelentést tett többek között a Veszprém vármegyei főügyészségre és a rendőrségre. Az egyik ilyen bejelentésben azt állította, hogy fegyverrel tartja rettegésben a szüleit. Tehát többször előfordult már, hogy erőszakos képzelgéseit valós tényként közölte mások előtt.

A rendőrség a Bors megkeresésére szűkszavúan annyit közölt, hogy a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a szükséges intézkedéseket megtették H. Ádám friss bejegyzései kapcsán.

Közös keresést szerveznek

Ahogyan beszámoltunk róla, szeptember 28-án, vasárnap közös keresést szervez a Pest Vármegyei Polgárőr Szövetség, a Kutyák Határok Nélkül Alapítvány és a Vácért Polgárőr Egyesület az eltűnt Kaszás Niki felkutatására. A kutatás reggel 8 órakor gyülekezővel indul Pilisszentlászlón, a Béke út végénél található focipályánál és parkolónál, majd 9 órától kezdődik a terület átvizsgálása. A szervezők kérik, hogy lehetőség szerint vonjanak be kutyás, lovas, quados vagy drónos egységeket is, de természetesen gyalogos önkéntesek jelentkezését is várják. Minél többen vesznek részt a keresésben, annál nagyobb területet tudnak átvizsgálni.

 

 

