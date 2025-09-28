56 perce
Megtalálták Kaszás Nikolett holttestét
Hatalmas erőkkel folyt a keresés Kaszás Nikolett után, vasárnap Pilisszentlászlóra mintegy 300 önkéntes érkezett, hogy élőláncszerű módszerrel kutassák át a környéket.
A Bors információi szerint a holttestet végül egy kutyás csoport találta meg, a ruházata alapján Kaszás Nikolettet egyértelműen azonosítani tudták.
Kaszás Nikolett túrázás közben tűnt el
A fiatal lány szeptember 7-én indult el budapesti albérletéből, hogy a Pilisben túrázzon, ám onnan már nem tért haza. Még üzent éppen Prágában tartózkodó párjának, hogy jól sikerült a kirándulás, és elindult hazafelé. Ez a helyszín volt az utolsó pont, ahol a rendőrség a lány mobilját be tudta mérni.
Késő este, hajnali két óra körül azonban egy furcsa esemény történt: a párja még kapott tőle egy „jó éjszakát” üzenetet, ám azt már nem a lány telefonjáról, hanem egy asztali számítógépről küldték. Két nappal később a munkahelye értesítette a családját, hogy Niki nem jelent meg a munkában, ami tőle teljesen szokatlan volt.
