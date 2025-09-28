szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

1 órája

Megtalálták Kaszás Nikolett holttestét

Címkék#holttest#Kaszás Nikolett#üzenet

Hatalmas erőkkel folyt a keresés Kaszás Nikolett után, vasárnap Pilisszentlászlóra mintegy 300 önkéntes érkezett, hogy élőláncszerű módszerrel kutassák át a környéket.

Veol.hu

A Bors információi szerint a holttestet végül egy kutyás csoport találta meg, a ruházata alapján Kaszás Nikolettet egyértelműen azonosítani tudták.

Kaszás Nikolett túrázás közben tűnt el
Kaszás Nikolett túrázás közben tűnt el.
Forrás: AI-javított kép

Kaszás Nikolett túrázás közben tűnt el 

A fiatal lány szeptember 7-én indult el budapesti albérletéből, hogy a Pilisben túrázzon, ám onnan már nem tért haza. Még üzent éppen Prágában tartózkodó párjának, hogy jól sikerült a kirándulás, és elindult hazafelé. Ez a helyszín volt az utolsó pont, ahol a rendőrség a lány mobilját be tudta mérni.

Késő este, hajnali két óra körül azonban egy furcsa esemény történt: a párja még kapott tőle egy „jó éjszakát” üzenetet, ám azt már nem a lány telefonjáról, hanem egy asztali számítógépről küldték. Két nappal később a munkahelye értesítette a családját, hogy Niki nem jelent meg a munkában, ami tőle teljesen szokatlan volt.

A keresésről többször is beszámoltunk:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu