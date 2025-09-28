Megtalálták Kaszás Nikolett holttestét

A Bors információi szerint a holttestet végül egy kutyás csoport találta meg, a ruházata alapján Kaszás Nikolettet egyértelműen azonosítani tudták.

Kaszás Nikolett túrázás közben tűnt el.

Forrás: AI-javított kép

Kaszás Nikolett túrázás közben tűnt el

A fiatal lány szeptember 7-én indult el budapesti albérletéből, hogy a Pilisben túrázzon, ám onnan már nem tért haza. Még üzent éppen Prágában tartózkodó párjának, hogy jól sikerült a kirándulás, és elindult hazafelé. Ez a helyszín volt az utolsó pont, ahol a rendőrség a lány mobilját be tudta mérni.

Késő este, hajnali két óra körül azonban egy furcsa esemény történt: a párja még kapott tőle egy „jó éjszakát” üzenetet, ám azt már nem a lány telefonjáról, hanem egy asztali számítógépről küldték. Két nappal később a munkahelye értesítette a családját, hogy Niki nem jelent meg a munkában, ami tőle teljesen szokatlan volt.

A keresésről többször is beszámoltunk: