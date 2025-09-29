Kaszás Nikolett-ügy: megszólalt a rendőrség a sümegi férfiról, aki azt állította, ő maga a gyilkos

A Bors információi szerint egy kutyás csoport talált rá a holttestre. A ruházata alapján egyből beazonosították a szeptember 7-én eltűnt Kaszás Nikolettet. Felmerülhet a kérdés, vajon a sümegi férfinak, H. Ádámnak tényleg köze lehet a fiatal lány halálához, ahogy azt többször állította a közösségi médiában?

Vasárnap önkéntesek találták meg Kaszás Nikolett holttestét

Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO/Facebook

"Niki nem él. Kocsi hátuljába raktam és megyek én is utána" - többek között ezt írta az interneten az eltűnt túrázó körözési fényképeihez H. Ádám. A Bors szúrta ki, hogy a férfi az eltűnéssel és a körözéssel kapcsolatos számos online cikk hozzászólásai között arról írt, hogy szerelmi viszonyban volt a fiatal nővel, és végzett vele. „Nem értitek, Niki halott!” – írta az állítólagos gyilkos a közösségi médiában.

Azt azonban tudni kell, hogy H. Ádám nem ismeretlen a rendőrök előtt, mert korábban eljárás indult ellene többrendbeli hatóság félrevezetése és hamis vád miatt.

A rendőrség cáfolja, hogy a sümegi férfinak köze lenne Kaszás Nikolett halálához

Az Index összefoglalója szerint Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az esettel kapcsolatban ezt nyilatkozta:

Az eddigi vizsgálati eredményeink alapján az idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel, így most már közigazgatási eljárás keretében fogjuk a további körülményeket vizsgálni.

Kaszás Nikolett a túra után még írt egy üzenetet telefonjáról a Prágában lévő barátjának, a rendőrség azonban azt a hírt cáfolta, hogy ezután hajnali kettőkor is írt volna egy üzenetet egy asztali számítógépről párjának. Emellett a rendőrök szerint annak sincs valóságalapja, amit a sümegi férfi állított a közösségi médiában a túrázó nő eltűnésével kapcsolatban, vagyis H. Ádámnak nincs köze Kaszás Nikolett halálához.