Kaszás Nikolett halála: összegyűjtöttük, amit tudni lehet a rejtélyes ügyről

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat közleményében mindenekelőtt részvétét fejezte ki Kaszás Nikolett családjának és barátainak, valamint köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a keresésben. A szervezet hangsúlyozta, hogy az elmúlt három hét rendkívül intenzíven telt, a kutatás során pedig mindig a rendelkezésre álló tények alapján haladtak.

Kaszás Nikolett holttestét egy kutyás csoport találta meg

Forrás: AI-javított kép

Kaszás Nikolett szeptember 7-én tűnt el

Az eltűnés utáni első jelzés szeptember 9-én érkezett. Ekkor felmerült a baleset lehetősége, de az ismert üzenetváltások alapján a túra végét követően tűnt el, így a Spartacus-ösvény azonnali átvizsgálása nem volt indokolt. A következő napokban a rendőrség iránymutatására több helyszínt ellenőriztek: szeptember 10-én kötélbiztosítással vizsgálták át a tanösvény egy részét, 12-én pedig a legutolsó ismert tartózkodási helyét és a Spartacus-ösvény teljes hosszát kutatták át. A hétvégén önkéntes túrázók bevonásával már szélesebb körben zajlott a keresés, több mint 70 kilométer jelölt utat jártak be. Szeptember 15-én a rendőrség és a polgárőrség közreműködésével a településről kivezető utak melletti területek kerültek sorra, miután a telefoncellák adatai Pilisszentlászló környékére szűkítették a lehetséges tartózkodási helyet. Az elkövetkező napokban további szűkítések történtek, a rendőrség koordinálásával összesen 181 kilométer út és környezete került átvizsgálásra.

A rendőrség, az önkéntesek és a szakemberek három héten át keresték Nikolettet a Visegrádi-hegységben

Forrás: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat

A közlemény kitért arra is, hogy miért tartott ilyen sokáig a megtalálás. A kutatás hatalmas, több millió négyzetméteres területen zajlott, és csak fokozatosan vált világossá, hogy egyáltalán a vizsgált térségben kell keresni. Emiatt a nagyszabású akciók csak később váltak indokolttá. Kutyás keresést nem indítottak, mert a terület pontos szűkítése hetekkel az eltűnés után vált lehetségessé, amikor már szakmailag nem volt indokolt élő személyt kereső kutyák bevetése.

Kaszás Nikolettet végül egy sűrű bokros területen találták meg, mintegy kétszáz méterre a jelölt turistautaktól. A keresők korábban legközelebb 80 méterre haladtak el mellette gyalog, illetve 110 méterre járművel, de konkrét adatok hiányában nem volt ok közvetlenül ott kutatni. A rendőrség első tájékoztatása szerint idegenkezűség gyanúja nem merült fel, a pontos körülményeket közigazgatási eljárás keretében vizsgálják. A szolgálat hangsúlyozta, hogy óriási összefogás és mérhetetlen mennyiségű munka áll a háromhetes keresés mögött, amelyben szakemberek és önkéntesek egyaránt részt vettek, még ha közben számos kritika is érte őket. A közlemény végül ismételten részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, és köszönetet mondott mindenkinek, aki bármilyen módon segítette a keresést.