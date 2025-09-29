27 perce
Kaszás Nikolett halála: összegyűjtöttük, amit tudni lehet a rejtélyes ügyről
A rendőrség, az önkéntesek és a kutató-mentő szakemberek három héten át intenzíven keresték közösen Kaszás Nikolettet a Visegrádi-hegységben. Vasárnap óta tudjuk, hogy a fiatal nő meghalt. De mi történhetett Kaszás Nikolett-tel?
A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat közleményében mindenekelőtt részvétét fejezte ki Kaszás Nikolett családjának és barátainak, valamint köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a keresésben. A szervezet hangsúlyozta, hogy az elmúlt három hét rendkívül intenzíven telt, a kutatás során pedig mindig a rendelkezésre álló tények alapján haladtak.
Kaszás Nikolett szeptember 7-én tűnt el
Az eltűnés utáni első jelzés szeptember 9-én érkezett. Ekkor felmerült a baleset lehetősége, de az ismert üzenetváltások alapján a túra végét követően tűnt el, így a Spartacus-ösvény azonnali átvizsgálása nem volt indokolt. A következő napokban a rendőrség iránymutatására több helyszínt ellenőriztek: szeptember 10-én kötélbiztosítással vizsgálták át a tanösvény egy részét, 12-én pedig a legutolsó ismert tartózkodási helyét és a Spartacus-ösvény teljes hosszát kutatták át. A hétvégén önkéntes túrázók bevonásával már szélesebb körben zajlott a keresés, több mint 70 kilométer jelölt utat jártak be. Szeptember 15-én a rendőrség és a polgárőrség közreműködésével a településről kivezető utak melletti területek kerültek sorra, miután a telefoncellák adatai Pilisszentlászló környékére szűkítették a lehetséges tartózkodási helyet. Az elkövetkező napokban további szűkítések történtek, a rendőrség koordinálásával összesen 181 kilométer út és környezete került átvizsgálásra.
A közlemény kitért arra is, hogy miért tartott ilyen sokáig a megtalálás. A kutatás hatalmas, több millió négyzetméteres területen zajlott, és csak fokozatosan vált világossá, hogy egyáltalán a vizsgált térségben kell keresni. Emiatt a nagyszabású akciók csak később váltak indokolttá. Kutyás keresést nem indítottak, mert a terület pontos szűkítése hetekkel az eltűnés után vált lehetségessé, amikor már szakmailag nem volt indokolt élő személyt kereső kutyák bevetése.
Kaszás Nikolettet végül egy sűrű bokros területen találták meg, mintegy kétszáz méterre a jelölt turistautaktól. A keresők korábban legközelebb 80 méterre haladtak el mellette gyalog, illetve 110 méterre járművel, de konkrét adatok hiányában nem volt ok közvetlenül ott kutatni. A rendőrség első tájékoztatása szerint idegenkezűség gyanúja nem merült fel, a pontos körülményeket közigazgatási eljárás keretében vizsgálják. A szolgálat hangsúlyozta, hogy óriási összefogás és mérhetetlen mennyiségű munka áll a háromhetes keresés mögött, amelyben szakemberek és önkéntesek egyaránt részt vettek, még ha közben számos kritika is érte őket. A közlemény végül ismételten részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, és köszönetet mondott mindenkinek, aki bármilyen módon segítette a keresést.
Kaszás Nikolett öngyilkosságot követhetett el?
Kaszás Nikolett holttestét a túraúttól 200 méterre, a bokrok közt találta meg egy kutyás csoport, akik a ruházata alapján egyből beazonosították a több hete eltűnt túrázót.
A Borsnak az egyik önkéntes ezt nyilatkozta:
Azt tudtuk meg a helyszínen, hogy a személyes tárgyai voltak mellette, köztük egy palack is. A legújabb információnk az volt, hogy nagyon valószínű, hogy fagyálló volt beleöntve az üvegébe. Ettől mindenki azonnal sokkot kapott, nem gondolták, hogy öngyilkos lehetett a lány, hiszen úgy volt, hogy túrázni szeretett volna.
A rejtélyes üggyel kapcsolatban egyelőre sok a nyitott kérdés, azonban a rendőrség az eddigi vizsgálati eredményeik alapján kizárta az idegenkezűséget, bűncselekmény gyanúja nem merült fel, így közigazgatási eljárás keretében vizsgálják a további körülményeket. A Tv2 Tények információ szerint a holttest mellett több olyan tárgyat is találtak, amelyek arra is utalhatnak, hogy Kaszás Nikolett öngyilkos lett.
Egy sümegi férfi furcsa állításai
Korábban nagy felháborodást váltott ki a közösségi médiában egy sümegi férfi, aki azt állította, ő maga ölte meg Kaszás Nikolettet. "Niki nem él. Kocsi hátuljába raktam és megyek én is utána" - többek között ezt írta az interneten Kaszás Nikolett körözési fényképeihez H. Ádám. A sümegi férfi az eltűnéssel és a körözéssel kapcsolatos számos online cikk hozzászólásai között arról írt, hogy szerelmi viszonyban volt a fiatal nővel, és végzett vele. „Nem értitek, Niki halott!” – írta az állítólagos gyilkos a közösségi médiában.
Ugyanakkor nem árt tudni, hogy H. Ádám nem ismeretlen a rendőrök előtt, mert korábban eljárás indult ellene többrendbeli hatóság félrevezetése és hamis vád miatt. Akkor a sümegi férfi más-más néven profilokat hozott létre, majd ezekkel közel 60 valótlan bejelentést tett többek között a Veszprém vármegyei főügyészségre és a rendőrségre. Az egyik ilyen bejelentésben azt állította, hogy fegyverrel tartja rettegésben a szüleit. Tehát többször előfordult már, hogy erőszakos képzelgéseit valós tényként közölte mások előtt.
Azóta a rendőrség tisztázta H. Ádám állításait, és egyértelműen közölték, hogy a sümegi férfinak nincs köze Kaszás Nikolett halálához.