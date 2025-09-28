szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

3 órája

Így találták meg Kaszás Nikolett holttestét – megszólal a szemtanú

Címkék#Kaszás Nikolett#Pilisben#túraútvonal#holttest

A Pilis dombos területein befejeződött a keresés, amely során a kutatómentők rátaláltak a fiatal lány holttestére. Kaszás Nikolett megtalálásával kapcsolatban megszólalt egy a keresésben résztevő szemtanú is.

Veol.hu

Ahogyan ma már megírtuk, holtan találták meg az eltűnt Kaszás Nikolettet. Az elmúlt napokban a Pilisben zajló kutatás során több száz önkéntes és szakértői csoport vett részt, hogy élőláncban végigfésüljék a szóba jöhető területet. A keresésben részvevők egyike a Borsnak számolt be a megtalálás körülményeiről.

Tragédia: már csak holtan találták meg Kaszás Nikolettet Forrás: AI-javított kép
Tragédia: már csak holtan találták meg Kaszás Nikolettet
Forrás: AI-javított kép

Így találták meg Kaszás Nikolett holttestét

300 önkéntes indult útnak vasárnap azon a területen, ahol a fiatal lány túrázhatott. 40-50 fős csoportokba osztották az embereket, így indultak útnak, és néhány óra elteltével már meg is találták Niki holttestét. 

A keresésben résztvevő szemtanú szerint a fiatal lányra egy dombos, bokros területen, a túraútvonaltól nem messze kutyás kutatómentők találtak rá: 

A terület szektorokra volt bontva, mindegyiknek van neve, én például az E szektorban voltam. Rádión jött az információ, hogy találtak valakit a B szektorban. Ekkor azonnal leállították a kutatást és a helyszínre mentek a rendőrök. 

A Bors információi szerint a lányt azonnal be tudták azonosítani, ugyanis azt a ruhát viselte, ami az utolsó róla készül fotón is látható.  

– A rendőrök lezárták a helyszínt, senki sem  tartózkodhat ott, amíg a szemle zajlik

– folytatta a szemtanú a Borsnak

– Az önkéntesek visszajöttek a kiindulási pontra. Beszélgettünk és tanakodtunk, de lassan mindenkit szélnek eresztenek. Hiszen a keresők munkája itt véget is ért.

Kaszás Nikolett eltűnésének körülményeivel korábban több cikkben is foglalkoztunk:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu