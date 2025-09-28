Így találták meg Kaszás Nikolett holttestét – megszólal a szemtanú

Ahogyan ma már megírtuk, holtan találták meg az eltűnt Kaszás Nikolettet. Az elmúlt napokban a Pilisben zajló kutatás során több száz önkéntes és szakértői csoport vett részt, hogy élőláncban végigfésüljék a szóba jöhető területet. A keresésben részvevők egyike a Borsnak számolt be a megtalálás körülményeiről.

Tragédia: már csak holtan találták meg Kaszás Nikolettet

Forrás: AI-javított kép

Így találták meg Kaszás Nikolett holttestét

300 önkéntes indult útnak vasárnap azon a területen, ahol a fiatal lány túrázhatott. 40-50 fős csoportokba osztották az embereket, így indultak útnak, és néhány óra elteltével már meg is találták Niki holttestét.

A keresésben résztvevő szemtanú szerint a fiatal lányra egy dombos, bokros területen, a túraútvonaltól nem messze kutyás kutatómentők találtak rá:

A terület szektorokra volt bontva, mindegyiknek van neve, én például az E szektorban voltam. Rádión jött az információ, hogy találtak valakit a B szektorban. Ekkor azonnal leállították a kutatást és a helyszínre mentek a rendőrök.

A Bors információi szerint a lányt azonnal be tudták azonosítani, ugyanis azt a ruhát viselte, ami az utolsó róla készül fotón is látható.

– A rendőrök lezárták a helyszínt, senki sem tartózkodhat ott, amíg a szemle zajlik

– folytatta a szemtanú a Borsnak.

– Az önkéntesek visszajöttek a kiindulási pontra. Beszélgettünk és tanakodtunk, de lassan mindenkit szélnek eresztenek. Hiszen a keresők munkája itt véget is ért.

Kaszás Nikolett eltűnésének körülményeivel korábban több cikkben is foglalkoztunk: