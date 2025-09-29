szeptember 29., hétfő

Erre senki sem számított

58 perce

Kaszás Nikolett halála: kiderült, mit találtak a holttest mellett (+ videó)

A rendőrség kizárta az idegenkezűséget Kaszás Nikolett halálának ügyében és közigazgatási eljárás keretein belül vizsgálják az esetet. Ez azt is jelentheti, hogy nem baleset történt a fiatal túrázóval, hanem öngyilkosságot követhetett el. Hétfőn további információk derültek ki a holttest megtalálásával kapcsolatban.

Veol.hu
Kaszás Nikolett halála: kiderült, mit találtak a holttest mellett (+ videó)

Fotó: Pest vármegyei rendőrség/Facebook

A 27 éves Kaszás Nikolett keresésére szeptember 28-án egy több mint 300 főből álló csapatot állítottak össze, miután a lánynak majdnem három hete nyoma veszett. Egy kutyás csapat végül a Pilisben rátalált a lány holttestére. A helyszínen megjelent önkéntesek sokkoló részleteket árultak el a Borsnak. 

Több nyom is arra utal, hogy Kaszás Nikolett öngyilkosságot követett el
Több nyom is arra utal, hogy Kaszás Nikolett öngyilkosságot követett el
Fotó: Pest vármegyei rendőrség/Facebook

A rendőrség korábban azt nyilatkozta a lapnak, hogy idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel, így most már közigazgatási eljárás keretében vizsgálják az ügyet.

Kaszás Nikolett öngyilkosságot követhetett el?

Mint arról többször is beszámoltunk, Kaszás Nikolett holttestét a túraúttól 200 méterre, a bokrok közt találta meg egy kutyás csoport, akik a ruházata alapján egyből beazonosították a több hete eltűnt túrázót. 

A Borsnak az egyik önkéntes azt nyilatkozta: 

Azt tudtuk meg a helyszínen, hogy a személyes tárgyai voltak mellette, köztük egy palack is. A legújabb információnk az volt, hogy nagyon valószínű, hogy fagyálló volt beleöntve az üvegébe. Ettől mindenki azonnal sokkot kapott, nem gondolták, hogy öngyilkos lehetett a lány, hiszen úgy volt, hogy túrázni szeretett volna.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit.

Ha kíváncsi vagy az önkéntesek milyen információkat osztottak meg az esettel kapcsolatban, olvasd el a Bors cikkét.

Egy sümegi férfi furcsa állításai

Korábban nagy felháborodást váltott ki a közösségi médiában egy sümegi férfi, aki azt állította, ő maga ölte meg Kaszás Nikolettet. "Niki nem él. Kocsi hátuljába raktam és megyek én is utána" - többek között ezt írta az interneten Kaszás Nikolett körözési fényképeihez H. Ádám. A sümegi férfi az eltűnéssel és a körözéssel kapcsolatos számos online cikk hozzászólásai között arról írt, hogy szerelmi viszonyban volt a fiatal nővel, és végzett vele. „Nem értitek, Niki halott!” – írta az állítólagos gyilkos a közösségi médiában.

Ugyanakkor nem árt tudni, hogy H. Ádám nem ismeretlen a rendőrök előtt, mert korábban eljárás indult ellene többrendbeli hatóság félrevezetése és hamis vád miatt. Akkor a sümegi férfi más-más néven profilokat hozott létre, majd ezekkel közel 60 valótlan bejelentést tett többek között a Veszprém vármegyei főügyészségre és a rendőrségre. Az egyik ilyen bejelentésben azt állította, hogy fegyverrel tartja rettegésben a szüleit. Tehát többször előfordult már, hogy erőszakos képzelgéseit valós tényként közölte mások előtt.

Azóta a rendőrség tisztázta H. Ádám állításait, és egyértelműen közölték, hogy a sümegi férfinak nincs köze Kaszás Nikolett halálához.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
