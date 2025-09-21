Hatalmas kenderültetvény került elő egy tanyán, őrizetben a termesztő (+ képek)

A helyszínen zsákszámra állt a szárított kender, amikor a hatóság munkatársai megjelentek, és azonnal intézkedtek.

Nagy mennyiségben termesztette a kendert

Mint az a rendőrség közleményében olvasható, a gyanú szerint a férfi drogot tartalmazó kendert termesztett a tanyáján. Amikor kutatást tartottak nála, 21 élő tő, illetve kisebb kiszerelésekben szárított, őrölt kender is volt ott - írja a beol.hu, amely további részleteket is közölt a nagy fogásról.

A nyomozás eddigi adatai arra utalnak, hogy a férfi a növényi maradványokat és őrleményt másoknak is eladhatta, így nemcsak termesztés, hanem értékesítés gyanúja is felmerült. A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatja az eljárást a férfi ellen.

Veszprém vármegyei drogdílerek rendőrkézen

Az elmúlt időszakban több drogdíler is lekapcsoltak a rendőrök Veszprém vármegyében. Szeptember 8-án reggel összehangolt akció keretében négy személyt fogtak el a balatonalmádi rendőrök. Felmerült a gyanú, hogy kábítószert fogyasztottak, és előállításukat követően a droggyorsteszt mindannyiuknál pozitív értéket mutatott. Egyikükről, egy 40 éves balatonalmádi férfiról megállapították, hogy nemcsak fogyasztotta, de terjesztette is a drogot. Őt kábítószer-kereskedelem miatt hallgatták ki gyanúsítottként, a 42 éves veszprémi és a 41 éves balatonalmádi férfival, valamint a 32 éves Veszprém környéki nővel szemben pedig kábítószer birtoklása miatt indítottak eljárást. A rendőrség őrizetbe vette a dílert.

Egy veszprémi házaspár 2022 nyarától egy éven keresztül, kilenc személy részére adott el rendszeresen kábítószert, jellemzően marihuánát, de egy-egy esetben kokaint és extasy tablettát is. A nyomozóhatóság 2023 szeptemberében tartott kutatást a pár lakásán, ahol kannabisztartalmú növényi anyagot foglaltak le, továbbá azt is megállapították, hogy mind a férj, mind pedig a feleség röviddel a rendőri intézkedés előtt kábítószert fogyasztott. Az ügyészség a korábban letartóztatásban is volt, a vádemelés időpontjában bűnügyi felügyelet alatt álló házaspár mindkét tagjával szemben végrehajtandó fegyházbüntetés kiszabására és a bűncselekménnyel szerzett vagyonuk elkobzására tett indítványt a Veszprémi Járásbírósághoz.