szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem semmi fogás!

1 órája

Hatalmas kenderültetvény került elő egy tanyán, őrizetben a termesztő (+ képek)

Címkék#drog#kenderültetvény#rendőrség

Egy tanyán kialakított fóliasátorban indiai kendert termesztett az a férfi, akit a napokban vettek őrizetbe a rendőrök.

Farkas Réka

A helyszínen zsákszámra állt a szárított kender, amikor a hatóság munkatársai megjelentek, és azonnal intézkedtek.

Ipari mennyiségű kender került elő.
Ipari mennyiségű kender került elő
Forrás: police.hu

Nagy mennyiségben termesztette a kendert

Mint az a rendőrség közleményében olvasható, a gyanú szerint a férfi drogot tartalmazó kendert termesztett a tanyáján. Amikor kutatást tartottak nála, 21 élő tő, illetve kisebb kiszerelésekben szárított, őrölt kender is volt ott - írja a beol.hu, amely további részleteket is közölt a nagy fogásról.

Forrás: police.hu

A nyomozás eddigi adatai arra utalnak, hogy a férfi a növényi maradványokat és őrleményt másoknak is eladhatta, így nemcsak termesztés, hanem értékesítés gyanúja is felmerült. A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatja az eljárást a férfi ellen.

Forrás: police.hu

Veszprém vármegyei drogdílerek rendőrkézen

Az elmúlt időszakban több drogdíler is lekapcsoltak a rendőrök Veszprém vármegyében. Szeptember 8-án reggel összehangolt akció keretében négy személyt fogtak el a balatonalmádi rendőrök. Felmerült a gyanú, hogy kábítószert fogyasztottak, és előállításukat követően a droggyorsteszt mindannyiuknál pozitív értéket mutatott. Egyikükről, egy 40 éves balatonalmádi férfiról megállapították, hogy nemcsak fogyasztotta, de terjesztette is a drogot. Őt kábítószer-kereskedelem miatt hallgatták ki gyanúsítottként, a 42 éves veszprémi és a 41 éves balatonalmádi férfival, valamint a 32 éves Veszprém környéki nővel szemben pedig kábítószer birtoklása miatt indítottak eljárást. A rendőrség őrizetbe vette a dílert.

Egy veszprémi házaspár 2022 nyarától egy éven keresztül, kilenc személy részére adott el rendszeresen kábítószert, jellemzően marihuánát, de egy-egy esetben kokaint és extasy tablettát is. A nyomozóhatóság 2023 szeptemberében tartott kutatást a pár lakásán, ahol kannabisztartalmú növényi anyagot foglaltak le, továbbá azt is megállapították, hogy mind a férj, mind pedig a feleség röviddel a rendőri intézkedés előtt kábítószert fogyasztott. Az ügyészség a korábban letartóztatásban is volt, a vádemelés időpontjában bűnügyi felügyelet alatt álló házaspár mindkét tagjával szemben végrehajtandó fegyházbüntetés kiszabására és a bűncselekménnyel szerzett vagyonuk elkobzására tett indítványt a Veszprémi Járásbírósághoz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu