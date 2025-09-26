Közlekedési baleset
1 órája
Kerítésnek csapódott egy autó Pápán, a tűzoltók szabadították ki a sofőrt
Közúti baleset történt Pápán pénteken délután: egy autó kerítésnek csapódott.
Pápán, a Tókert utca elején egy személyautó lesodródott az útról és kerítésnek ütközött.
A járműben egyedül utazó sofőrt a város hivatásos tűzoltói emelték ki a kocsiból, majd átadták a mentőknek. A tűzoltók a gépkocsit áramtalanították, a baleset körülményeit vizsgálják - írja a katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre