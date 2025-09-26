Kerítésnek csapódott egy autó Pápán, a tűzoltók szabadították ki a sofőrt

Pápán, a Tókert utca elején egy személyautó lesodródott az útról és kerítésnek ütközött.

Forrás: KATVÉD

A járműben egyedül utazó sofőrt a város hivatásos tűzoltói emelték ki a kocsiból, majd átadták a mentőknek. A tűzoltók a gépkocsit áramtalanították, a baleset körülményeit vizsgálják - írja a katasztrófavédelem.