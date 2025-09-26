Forgalomkorlátozásra kell számítani
Két autó karambolozott Badacsonytördemicnél, több mentő is érkezett a helyszínre
Baleset történt a 71-es főúton, Badacsonytördemic térségében, a 83–84-es kilométernél, a Szigligetre vezető csomópontnál, ahol két autó összeütközött pénteken délután.
Baleset történt a 71-es főúton: két személyautó ütközött, mindkettőben csak a sofőr utazott.
A vezetők önállóan ki tudtak szállni járművükből, a helyszínre mentők érkeztek. A műszaki mentést a badacsonytomaji hivatásos tűzoltók végzik. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - írja a katasztrófavédelem.
