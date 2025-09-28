Tűzeset
1 órája
Kiégett egy családi ház Veszprémben – helyszíni fotók, videó
A Mikszáth Kálmán utcai ház tetőterében csaptak fel a lángok. Az épület lakhatatlanná vált a tűz miatt.
Egy kétszintes, száz négyzetméteres családi házban keletkezett tűz Veszprémben, a Mikszáth Kálmán utcában. A lángok a tetőtérben csaptak fel. A veszprémi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral, köztük egy létrasugárral dolgoztak a tűz megfékezésén, jelenleg az utómunkálatokat végzik.
Az épület lakhatatlanná vált, az öt lakó hozzátartozóknál kap szállást – írta a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Kiégett egy családi ház Veszprémben
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre