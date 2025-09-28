szeptember 28., vasárnap

Tűzeset

1 órája

Kiégett egy családi ház Veszprémben – helyszíni fotók, videó

A Mikszáth Kálmán utcai ház tetőterében csaptak fel a lángok. Az épület lakhatatlanná vált a tűz miatt.

Veol.hu

Egy kétszintes, száz négyzetméteres családi házban keletkezett tűz Veszprémben, a Mikszáth Kálmán utcában. A lángok a tetőtérben csaptak fel. A veszprémi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral, köztük egy létrasugárral dolgoztak a tűz megfékezésén, jelenleg az utómunkálatokat végzik. 

Az épület lakhatatlanná vált, az öt lakó hozzátartozóknál kap szállást – írta a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Kiégett egy családi ház Veszprémben

A Mikszáth Kálmán utcai épület lakhatatlanná vált a tűz miatt
Forrás: katasztrofavedelem.hu

 

 

