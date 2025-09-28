Kiégett egy családi ház Veszprémben – helyszíni fotók, videó

Egy kétszintes, száz négyzetméteres családi házban keletkezett tűz Veszprémben, a Mikszáth Kálmán utcában. A lángok a tetőtérben csaptak fel. A veszprémi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral, köztük egy létrasugárral dolgoztak a tűz megfékezésén, jelenleg az utómunkálatokat végzik.

Az épület lakhatatlanná vált, az öt lakó hozzátartozóknál kap szállást – írta a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.