Tűz
1 órája
Kigyulladt egy gépkocsi Tapolcán
A Dózsa György úton avatkoztak be a város tűzoltói.
Kigyulladt egy furgon Tapolcán, a Dózsa György úton. A jármű rakterében elektromos és benzinmotoros kis munkagépek, illetve benzineskannák voltak. A helyi önkormányzati tűzoltók megfékezték a lángokat - közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
