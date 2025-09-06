Kigyulladt egy gépkocsi Tapolcán

szeptember 6., szombat

A Dózsa György úton avatkoztak be a város tűzoltói.

Kigyulladt egy furgon Tapolcán, a Dózsa György úton. A jármű rakterében elektromos és benzinmotoros kis munkagépek, illetve benzineskannák voltak. A helyi önkormányzati tűzoltók megfékezték a lángokat - közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Forrás: katasztrofavedelem.hu

 

