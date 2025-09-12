Kigyulladt egy ház Balatonfüreden

szeptember 12., péntek

Egy csaknem száz négyzetméteres, Régitemető utcai épületben keletkezett tűz.

Tűz ütött ki egy balatonfüredi, Régitemető utcai házban. A helyszínre a helyi önkormányzati tűzoltók, több veszprémi hivatásos egység, valamint a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult. A tűzoltók sugárvédelem mellett hatoltak be a lomok miatt nehezen megközelíthető, földpincében végződő épületrészbe. A tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával vízsugarakkal oltják a lángokat, eltávolítják a ház melletti növényzetet.

Forrás:  Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Frissítések: 

A tűzoltók körülhatárolták a balatonfüredi tüzet

Egy nagyjából száz négyzetméteres, bozóttal körbenőtt épületben keletkezett tűz a Régitemető utcában. Balatonfüredi és veszprémi tűzoltók dolgoznak a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. A lángokat három vízsugárral körülhatárolták, a házból két felhasadt gázpalackot távolítottak el. Találtak két embert is, akikhez mentő érkezett.

Már az utómunkálatok zajlanak Balatonfüreden 2025.09.12. 02:34

A tűzoltók eloltották a Régitemető utcai épület tüzét, már az utómunkálatoknál tartanak: a rajok elbontják a tetőszerkezetet, a héjazatot. Egy nagyjából száz négyzetméteres épület kétharmada égett, a tűzben két gázpalack felhasadt, és egy ép palackot is kivittek a tűzoltók. A házban ketten éltek. - írja a katasztrófavédelem.hu.
 

 

