szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragikus hír

1 órája

Elhunyt Koós Boglárka – színháza megható sorokkal búcsúzik a fiatal színésznőtől

Címkék#hírek#Koós Boglárka#Budaörsi Latinovits Színház#meghalt#gyászhír#öngyilkosság

Korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, hogy Koós Boglárka kórházban, kritikus állapotban fekszik. Most érkezett a tragikus hír: a 27 éves színésznő elhunyt. Egykori színháza, a Budaörsi Latinovits Színház közösségi oldalán búcsúzott tőle.

Néhány nappal ezelőtt még arról írtunk, hogy Koós Boglárka életéért küzdenek az orvosok öngyilkossági kísérlete miatt. Most azonban megrendítő fordulat következett: a fiatal művésznő Koós Boglárka meghalt.-írja a borsonline.hu.

Koós Boglárka meghalt, a fiatal színésznőért gyászol az ország
Koós Boglárka meghalt, a fiatal színésznőért gyászol az ország
Fotó:  Kunos Attila

Koós Boglárka meghalt, a fiatal színésznőért gyászol az ország

A gyászhírt egykori társulata, a Budaörsi Latinovits Színház tette közzé a Facebookon.

Koós Boglárka, köszönjük, hogy velünk voltál, velünk játszottál, amíg csak tudtál...

 – írták, a poszt alá pedig rövid idő alatt rengeteg részvétnyilvánítás érkezett.

Napokig küzdöttek az életéért

Ahogy arról előző cikkünkben is hírt adtunk, a színésznő kedd reggel önkezével próbált véget vetni életének.

Egyik kolléganője, Hartai Petra talált rá, miután nem jelent meg a munkahelyén. Ő hívott segítséget, majd a helyszínre érkező mentők kórházba szállították a fiatal színésznőt. Az orvosok napokig küzdöttek az életéért, de végül nem sikerült megmenteni.

Van segítség, ha bajban van

Ha Ön vagy környezetében valaki krízishelyzetbe kerül, hívja a 116-123 ingyenesen elérhető lelki elsősegély-számot, amely a nap 24 órájában hívható. Ha bántalmazás, erőszak vagy csalás áldozata, forduljon a rendőrséghez, az Áldozatsegítő Központokhoz, vagy hívja a 112-es segélyhívót. További segítség a 06 (80) 225-225-ös, szintén éjjel-nappal hívható áldozatsegítő vonalon érhető el.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu