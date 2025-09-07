Elhunyt Koós Boglárka – színháza megható sorokkal búcsúzik a fiatal színésznőtől

Néhány nappal ezelőtt még arról írtunk, hogy Koós Boglárka életéért küzdenek az orvosok öngyilkossági kísérlete miatt. Most azonban megrendítő fordulat következett: a fiatal művésznő Koós Boglárka meghalt.-írja a borsonline.hu.

Koós Boglárka meghalt, a fiatal színésznőért gyászol az ország

Fotó: Kunos Attila

A gyászhírt egykori társulata, a Budaörsi Latinovits Színház tette közzé a Facebookon.

Koós Boglárka, köszönjük, hogy velünk voltál, velünk játszottál, amíg csak tudtál...

– írták, a poszt alá pedig rövid idő alatt rengeteg részvétnyilvánítás érkezett.

Napokig küzdöttek az életéért

Ahogy arról előző cikkünkben is hírt adtunk, a színésznő kedd reggel önkezével próbált véget vetni életének.