Elhunyt Koós Boglárka – színháza megható sorokkal búcsúzik a fiatal színésznőtől
Korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, hogy Koós Boglárka kórházban, kritikus állapotban fekszik. Most érkezett a tragikus hír: a 27 éves színésznő elhunyt. Egykori színháza, a Budaörsi Latinovits Színház közösségi oldalán búcsúzott tőle.
Néhány nappal ezelőtt még arról írtunk, hogy Koós Boglárka életéért küzdenek az orvosok öngyilkossági kísérlete miatt. Most azonban megrendítő fordulat következett: a fiatal művésznő Koós Boglárka meghalt.-írja a borsonline.hu.
A gyászhírt egykori társulata, a Budaörsi Latinovits Színház tette közzé a Facebookon.
Koós Boglárka, köszönjük, hogy velünk voltál, velünk játszottál, amíg csak tudtál...
– írták, a poszt alá pedig rövid idő alatt rengeteg részvétnyilvánítás érkezett.
Napokig küzdöttek az életéért
Ahogy arról előző cikkünkben is hírt adtunk, a színésznő kedd reggel önkezével próbált véget vetni életének.
Egyik kolléganője, Hartai Petra talált rá, miután nem jelent meg a munkahelyén. Ő hívott segítséget, majd a helyszínre érkező mentők kórházba szállították a fiatal színésznőt. Az orvosok napokig küzdöttek az életéért, de végül nem sikerült megmenteni.
Van segítség, ha bajban van
Ha Ön vagy környezetében valaki krízishelyzetbe kerül, hívja a 116-123 ingyenesen elérhető lelki elsősegély-számot, amely a nap 24 órájában hívható. Ha bántalmazás, erőszak vagy csalás áldozata, forduljon a rendőrséghez, az Áldozatsegítő Központokhoz, vagy hívja a 112-es segélyhívót. További segítség a 06 (80) 225-225-ös, szintén éjjel-nappal hívható áldozatsegítő vonalon érhető el.
