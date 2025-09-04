Felfoghatatlan: felakasztotta magát otthonában egy fiatal magyar színésznő

Kedden hajnalban tragikus döntést hozott egy 27 éves magyar színésznő: Koós Boglárka megpróbált véget vetni az életének.

Koós Boglárka otthonában próbált öngyilkos lenni

Forrás: origo.hu/Budaörsi Latinovits Színház

Koós Boglárka otthonában kísérelt meg akasztásos öngyilkosságot, jelenleg kómában fekszik, életét az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben próbálják megmenteni – erről az origo.hu számolt be elsőként. A hír megrázta a szakmát, hiszen a fiatal művésznő az elmúlt években több színházi és filmes szerepben is bizonyította tehetségét.

Koós Boglárkát 2018-ban vették fel a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, ahol Fullajtár Andrea és Zsámbéki Gábor osztályában tanult. Diplomája után szabadúszóként dolgozott, többek között szerepelt a Vígszínházban, a Trafóban, az Apertúra Bázison, a Katona József Színházban és a Pinceszínházban is. 2023 óta a Budaörsi Latinovits Színház társulatának tagja. Nemcsak a színpadon tűnt ki: 2022-ben szerepelt az „Együtt kezdtük” című játékfilmben is, amely országos mozibemutatót kapott.

