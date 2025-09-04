2 órája
Felfoghatatlan: felakasztotta magát otthonában egy fiatal magyar színésznő
Súlyos tragédia rázta meg a magyar színházi világot: öngyilkossági kísérletet követett el egy fiatal színésznő, Koós Boglárka.
Kedden hajnalban tragikus döntést hozott egy 27 éves magyar színésznő: Koós Boglárka megpróbált véget vetni az életének.
Koós Boglárka otthonában próbált öngyilkos lenni
Koós Boglárka otthonában kísérelt meg akasztásos öngyilkosságot, jelenleg kómában fekszik, életét az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben próbálják megmenteni – erről az origo.hu számolt be elsőként. A hír megrázta a szakmát, hiszen a fiatal művésznő az elmúlt években több színházi és filmes szerepben is bizonyította tehetségét.
Koós Boglárkát 2018-ban vették fel a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, ahol Fullajtár Andrea és Zsámbéki Gábor osztályában tanult. Diplomája után szabadúszóként dolgozott, többek között szerepelt a Vígszínházban, a Trafóban, az Apertúra Bázison, a Katona József Színházban és a Pinceszínházban is. 2023 óta a Budaörsi Latinovits Színház társulatának tagja. Nemcsak a színpadon tűnt ki: 2022-ben szerepelt az „Együtt kezdtük” című játékfilmben is, amely országos mozibemutatót kapott.
További részletek a tragédiáról az Origón.
Veszprém vármegyében is történt már hasonló tragédia, többen is a viaduktról vetették le magukat. Az ő esetük sajnos végzetes kimenetelű volt.
A pszichológus elárulta, mi állhat a veszprémi öngyilkosságok hátterében
Ha segítség kell, fontos elérhetőségek:
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja a 116-123-as, ingyenesen elérhető lelki elsősegély-vonalat!
Erőszak, bántalmazás vagy csalás áldozataként kérhet segítséget a 112-es segélyhívón, vagy forduljon a 06-80-225-225-ös áldozatsegítő vonalhoz!