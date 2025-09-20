Pápa két szülöttjére vadászik egész Európa, szökésben a toplistás bűnözők

Nagy Norbert (Pápa, 1984. 02. 23.) ellen tavaly március 13-án adott ki körözést a Pápai Rendőrkapitányság sikkasztás miatt. Ezt a Győri Törvényszék Bv. Csoportja megtoldotta egy újabb körözéssel csalás miatt 2024. május 30-án, majd egy európai elfogatóparanccsal, szintén csalás miatt 2025. február 10-én.

Forrás: rendőrség

A szintén pápai születésű Császár Antal (1978. 08. 19.) ellen lassan két éve, 2023. október 2-án adott ki elfogatóparancsot kiskorú veszélyeztetése miatt a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya. Ezt követte egy újabb elfogatóparancs 2024. június 3-án a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztályától, akkor kábítószer-kereskedelem miatt, majd harmadjára a Veszprémi Járásbíróság adott ki európai elfogatóparancsot Császár Antal ellen 2024. július 19-én, ezúttal ismét kiskorú veszélyeztetése miatt.

Forrás: rendőrség

